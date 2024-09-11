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娛樂

發長文認曾短暫交往 孫美賢澄清非包養鄭梓浩

【明報專訊】無綫《中年好聲音2》參賽者鄭梓浩早前被舊愛Grace大控訴，爆他「食軟飯」，花掉她數百萬元圓歌手夢，又為他的兒子支付醫療費用及租屋等生活開支，但鄭梓浩仍一腳踏幾船，有「小三」及「小四」；後來再爆《中年2》參賽者、孫耀威胞妹孫美賢是「小四」，指對方背丈夫偷食。鄭梓浩早前就事件澄清，並斥舊愛講大話，但近日已失蹤沒再回應。孫美賢沉默了幾日，昨日在社交平台發長文交代，並提出9點澄清。她承認跟鄭梓浩曾短暫交往，但已分手，亦向丈夫交代事件。

數月前向丈夫坦誠獲包容理解

孫美賢指連日報道，提到她的部分是不實與斷章取義，她承認犯錯：「起初，我與鄭梓浩先生相識於《中年好聲音2》。再見面的第二次，他便主動向我訴說家庭困境，尤其是他兒子在外國患上難治的疾病，希望回香港接受治療。」當時鄭梓浩向她表示跟前女友Grace已分手，但因經濟問題，故他們仍「同居」。她出於同情，在元朗租公寓給他兒子返港居住以便治療。她形容是噩夢的開始，借錢給對方安頓兒子，並非外界所指「包養」。她跟鄭梓浩的交往時間非常短暫，後來知道對方在內地跟另一女人有不倫關係，故決定結束雙方的聯繫。後來鄭梓浩已失聯，她稱成年人應理性處理感情問題，即使認為不合適走在一起，也可以和平分開，勇敢面對所有對與錯，而不是誣衊他人、推卸責任。

孫美賢列出9點反駁不實指控，包括否認和鄭裸聊及傳不雅照；她沒有任何外籍上司男友；跟其他「中二生」僅屬朋友，每次聚會也非單獨；從沒有包養鄭或要求任何分手費；數月前她已向老公坦誠，因一時的誤判和過度的同情心，導致不理智行為，她感激丈夫包容和理解。

噩夢結束後已深刻反省

孫美賢最後寫道：「我承認自己在感情上曾經過於天真，但在這場噩夢結束後，我已深刻反省，並感恩這段經歷終於過去。對於因此事受到困擾的家人們和關心我的朋友，我在此深表歉意及感謝你們的陪伴，讓我從黑暗中走出來。」

娛樂組

相關字詞﹕孫美賢 鄭梓浩

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