發文保「女神」聲譽 籲給予空間 呂爵安霸氣承認追求林明禎

Edan日前開腔承認跟林明禎有聯絡「了解中」，引來爵屎（粉絲暱稱）議論紛紛，有不滿意Edan的選擇，聲言要脫粉，有認為以偶像Edan的質素，希望他的另一半也有質素，但結果不似預期；林明禎被形容為「賣弄性感女星」等負評。對於部分爵屎的言論，有網民認為太專制，連偶像揀女友也過問。亦有網民為林明禎抱不平，反問林明禎有什麼不好？事件持續發酵，昨日Edan因為錯手Like一個post而公開表態。

欲留言停止猜測錯手按讚

就Edan說跟林明禎「了解中」引來外界揣測兩人的進展，雷深如（J.Arie）加入討論，在網上留言：「『了解中』係咪即係打咗羽毛球？」有網民發現Edan在這個post給了like，截圖在網上瘋傳。Edan昨日在社交平台發文，直認對林明禎有好感，並正展開追求。

「現時只是朋友 沒任何其他」

Edan寫道：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情况，所以我希望澄清一下。昨晚我看到一個threads，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭，因為不想再節外生枝。沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」

以正視聽不是炒作新聞

有網民讚Edan護花有擔戴，對他表示尊敬。亦有搞笑撐Edan追大馬女神為港增光，張繼聰與吳肇軒也表示支持。

不過也有網民寫道：「其實想知點型法？由頭到尾都係擺緊女方上枱，仲要畀無形壓力人哋……」有網民指Edan炒作新聞。Edan回覆稱沒有炒作新聞需要，亦認為藝人私事沒需要全部講出來，但今次是外界胡亂猜測影響別人，故他要以正視聽。

娛樂組