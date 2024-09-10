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娛樂

【開箱】許光漢《鬼家人》外傳 《正港分局》胡鬧有餘推理不足

【明報專訊】《想見你》台灣男星許光漢上月入伍，為免粉絲不捨，事務所早有準備，首次參演韓劇《無路可走：輪盤賭》提前7月上架，影視串流平台Netflix台劇《正港分局》8月22日緊接登場，截稿前仍穩佔Netflix台灣節目收視榜首，同時躋身香港區三甲，以及越南、泰國和新加坡等地十大位置。影迷忙於煲劇，「男神」彷彿從未離開視線範圍。

致敬《沉默的羔羊》

台灣恐怖片《紅衣小女孩》系列導演程偉豪自編自導搞笑動作片《關於我和鬼變成家人的那件事》（簡稱《鬼家人》），由許光漢、《六弄咖啡館》林柏宏及《周處除三害》王淨合演，去年台灣開畫叫好叫座，累收3.6億台幣（約8700萬港元），兼獲金馬獎最佳改編劇本及亞洲國際電影節觀眾票選獎，製作公司乘勝追擊，卻非開拍續集，而是原班人馬演出外傳劇《正港分局》，加入《當男人戀愛時》導演殷振豪助陣，反而不及前作可觀，到底問題出在哪裏？

《正港分局》故事延續《鬼家人》結局，講述新北市正港分局刑警吳明翰（許光漢飾）與拍檔林子晴（王淨飾）搗破販毒集團，男同志鬼魂毛毛（林柏宏飾）心結亦解開，安心投胎之後，一切看似復常。隊長張永康（馬念先飾）因領導有功，榮升正港分局局長，子晴把巨額贓款帶回警局，亦接任隊長，自以為英勇破案兼中槍受傷的明翰結果空歡喜一場，令他對子晴更不滿。

正港分局人事調動後，隨即發生棘手案件，有人模仿2001年語文補習老師徐水源（楊祐寧飾）殘殺學生的手法，疑犯透過受害者的死狀，展示成語「鳳毛麟角」、「不恥下問」和「懸樑刺股」的謎團，刻意造成「錯別字」效果，當年有份偵破「成語殺人事件」的永康認定兩宗案件有關連；為了揣摩兇手心態，子晴建議到獄中求教水源，這一段擺明「致敬」荷李活經典《沉默的羔羊》。

中年版水源改由《悲情城市》男星邰智源飾演，雖然人在獄中，卻能洞悉先機，似是預知兇手部署，藉以把子晴和明翰等人耍得團團轉。在調查過程中，循例加插報假案、拉錯人，甚至水源逃獄等枝節，令到簡單粗糙的推理劇情，稍為變得熱鬧和有趣。假如觀眾心水清，導演在第2集已留下最大線索，毋須睇到結局已猜到誰是兇手。劇集採用開放式結局，雖然兇手伏法，水源卻逍遙法外，正好為開拍第2季埋下伏筆。

笑料地道 他方難共鳴

導演程偉豪接受台媒訪問時解釋，在社交媒體盛行的今天，年輕人的中文水平只會不斷退化，於是產生「成語殺人魔」的構想，藉以令觀眾反思。劇中明翰質疑水源殺死學生有違職業操守，後者引用孔子《論語》回應：「不教而殺為之虐。」原意是為人師表，未教先責備學生當然不對，問題是他自認盡心指導，學生仍然犯錯，他就有「殺」的理據，這當然是水源的歪理。巧合的是，台灣立法院長韓國瑜今年初亦引用這句話來警誡同僚，未知編劇是否另有隱喻。

《正港分局》部分笑料略嫌地道，台灣人對於這些「冷笑話」和「食字」可能覺得親切，香港觀眾卻未必識笑，例如許光漢的警員編號是59487，正是普通話的諧音「我就是白癡」；他到書局購買成語參考書，收據編號87879487代表「白癡白癡白就是白癡」；就連水源向補習社負責人說：「87（白癡）加87（白癡）等於什麼？答案是174，即是一起死！」同一笑話不斷重複出現，恐怕就連台灣觀眾也覺煩厭了吧？

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