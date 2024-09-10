《嘩鬼家族Beetlejuice》美開畫冠軍

內地票房方面，截至昨日《死侍與狼人》上映46天累收4.29億人民幣，遠不及同屬迪士尼發行的《異形：羅穆盧斯》，後者開畫25日進帳7.2億人民幣，成為今年暑假荷李活片王。泰國溫情片《全職乖孫》亦令不少業內人士刮目相看，上映18日突破1億人民幣大關，拋離周星馳累收610萬的《食神》。另外，Marvel超級英雄片《毒魔》系列第3集《毒魔：終極一舞》（Venom: The Last Dance）下月23日率先在內地放映，比香港和美國分別提前一至兩日開畫，且看能否刺激票房。