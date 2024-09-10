《哈爾濱》導演三顧草廬 說服玄彬演愛國烈士安重根

《哈爾濱》改編自韓國愛國烈士安重根的真人真事，講述1909年10月，安重根得悉日本前首相兼朝鮮統監府統監伊藤博文將赴哈爾濱，尋求俄羅斯支持日本吞併朝鮮，於是在哈爾濱火車站開槍擊斃對方，最終被捕判處死刑。導演禹民鎬接受美媒Deadline訪問時，自爆三度游說玄彬，後者才答應演出，玄彬解釋：「身為韓國演員，扮演安重根並不容易，需要極大勇氣，直至跟導演討論後，想到類似機會並不常見，而且很有意義。」

玄彬為了揣摩角色，除了翻閱大量有關安重根的書籍和文章如《東洋和平論》，又參觀安重根義士紀念館，並參考金像導演伊拿力圖（Alejandro G. Inarritu）的《復仇勇者》，「這是一部關於人類對抗大自然的電影，值得細味」。導演禹民鎬亦欣賞《復》片採用自然光拍攝的方式，反覆研究後，為拍攝《哈爾濱》做準備，又橫跨韓國、蒙古和拉脫維亞取景，「雖然拍攝環境很艱苦，但想到安重根亦有類似經歷，我們很想一同面對」。