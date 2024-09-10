開雲集團老闆娘合作新戲 大讚最佳導演 安祖蓮娜養子車禍後首露面額留疤

身為星二代的安祖蓮娜祖莉演而優則導，先後交出《波斯尼亞的羅密歐與茱麗葉》、《非凡生命歷》、《緣海假期》及《弒父﹕柬埔寨女孩的回憶》 ，成績參差；新片《Without Blood》她更身兼編導監3職，由《中坑同學會》莎瑪希恩伙拍《哥斯拉大戰金剛》戴文比治（Demian Bichir）主演，改編自意大利作家Alessandro Baricco的同名小說，講述Nina小時候目睹父兄被殺，其中一名兇手目睹她躲藏起來，卻沒有揭穿，多年以後兩人再相遇。

莎瑪希恩與安祖蓮娜祖莉是多年老友，卻首度主演後者執導的電影，大讚對方讓片場變成家一樣溫暖，「雖然彼此很親密，但依然驚訝她身為導演，對待演員是如此親切、慷慨、和善」。莎瑪自言跟不少偉大導演合作過，「也許她也是演員，所以自己的期望會透過導演的身分向演員表達出來」。兩人曾合演《永恆族》，莎瑪指該片她對安祖蓮娜的角色像母親一樣，在新片正好相反，「感覺她就是我的慈母典範，因為會把片場打點得像家一樣」。

安祖蓮娜兩子參與幕後工作

據報安祖蓮娜祖莉分別來自柬埔寨與越南的養子麥度斯（Maddox）和柏斯均參與《Without Blood》的助導工作，莎瑪希恩也讚賞兩名青年賣力，「他們很用功，處事恰如其分，贏得其他劇組的尊重」；又笑言剛開鏡時對待他倆如同事有點困難，「必須公私分開，否則就是不尊重他們的專業」。安祖蓮娜稱兩兒並非首次參與其電影工作，柏斯亦有在《Maria》的助導崗位出一分力。《Without Blood》前日在多倫多影展首映，柏斯陪伴母親左右，並為她拍照。柏斯今年7月駕駛電動單車發生嚴重交通意外，據悉一度昏迷，前日是他車禍後首度亮相公開場合，前額的疤痕清晰可見，看來當時傷勢頗為嚴重。

另一方面，多倫多影展前晚舉行籌款晚宴並表揚多名電影人，除了安祖蓮娜祖莉，還有內地女星趙濤、金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）《魔法奇緣》女星愛美雅當絲（Amy Adams）、《墮樂迷城》導演大衛哥倫堡（David Cronenberg）、《月亮喜歡藍》札雷謝洛米（Jharrel Jerome）、詩人兼作家Durga Chew-Bose及《秘密與謊言》導演邁克李（Mike Leigh）等。