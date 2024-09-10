明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

開雲集團老闆娘合作新戲 大讚最佳導演 安祖蓮娜養子車禍後首露面額留疤

【明報專訊】繼出席威尼斯影展參賽片《Maria》首映禮後，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）前日轉戰多倫多影展，除獲大會頒發影響力媒體致敬獎，同時宣傳第5部執導劇情片《Without Blood》，有份協助導演工作的養子柏斯（Pax），今年7月發生車禍後首次公開露面，可見其前額留下大條疤痕，新片女主角兼開雲集團老闆娘莎瑪希恩（Salma Hayek Pinault）大讚安祖蓮娜是合作過最好的導演之一，又指她是慈母典範。

身為星二代的安祖蓮娜祖莉演而優則導，先後交出《波斯尼亞的羅密歐與茱麗葉》、《非凡生命歷》、《緣海假期》及《弒父﹕柬埔寨女孩的回憶》 ，成績參差；新片《Without Blood》她更身兼編導監3職，由《中坑同學會》莎瑪希恩伙拍《哥斯拉大戰金剛》戴文比治（Demian Bichir）主演，改編自意大利作家Alessandro Baricco的同名小說，講述Nina小時候目睹父兄被殺，其中一名兇手目睹她躲藏起來，卻沒有揭穿，多年以後兩人再相遇。

莎瑪希恩與安祖蓮娜祖莉是多年老友，卻首度主演後者執導的電影，大讚對方讓片場變成家一樣溫暖，「雖然彼此很親密，但依然驚訝她身為導演，對待演員是如此親切、慷慨、和善」。莎瑪自言跟不少偉大導演合作過，「也許她也是演員，所以自己的期望會透過導演的身分向演員表達出來」。兩人曾合演《永恆族》，莎瑪指該片她對安祖蓮娜的角色像母親一樣，在新片正好相反，「感覺她就是我的慈母典範，因為會把片場打點得像家一樣」。

安祖蓮娜兩子參與幕後工作

據報安祖蓮娜祖莉分別來自柬埔寨與越南的養子麥度斯（Maddox）和柏斯均參與《Without Blood》的助導工作，莎瑪希恩也讚賞兩名青年賣力，「他們很用功，處事恰如其分，贏得其他劇組的尊重」；又笑言剛開鏡時對待他倆如同事有點困難，「必須公私分開，否則就是不尊重他們的專業」。安祖蓮娜稱兩兒並非首次參與其電影工作，柏斯亦有在《Maria》的助導崗位出一分力。《Without Blood》前日在多倫多影展首映，柏斯陪伴母親左右，並為她拍照。柏斯今年7月駕駛電動單車發生嚴重交通意外，據悉一度昏迷，前日是他車禍後首度亮相公開場合，前額的疤痕清晰可見，看來當時傷勢頗為嚴重。

另一方面，多倫多影展前晚舉行籌款晚宴並表揚多名電影人，除了安祖蓮娜祖莉，還有內地女星趙濤、金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）《魔法奇緣》女星愛美雅當絲（Amy Adams）、《墮樂迷城》導演大衛哥倫堡（David Cronenberg）、《月亮喜歡藍》札雷謝洛米（Jharrel Jerome）、詩人兼作家Durga Chew-Bose及《秘密與謊言》導演邁克李（Mike Leigh）等。

相關字詞﹕莎瑪希恩 開雲集團 安祖蓮娜祖莉 多倫多影展

上 / 下一篇新聞