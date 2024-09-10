【娛樂場】《自訂台灣軼晴》 許軼王家晴友情升溫之旅

幸運抽中「消費金」

Candy抵台後第一件事抽「台灣消費金」，幸運抽中5000元台幣（約1280港元）獎金。兩人為認證是少數幸運兒，搞笑偷看其他抵台旅客抽獎結果，Candy開心證明自己是幸運兒，首集還有身在台灣的隊友蘇雅琳（Ivy）任特別嘉賓，3人到夜市掃街。

Candy與Day先隨意走訪台北，包括跟滑板教練學滑板、以復古造型漫步街頭、去舊式歌舞廳唱歌跳舞、影貼紙相、體能挑戰；又到水豚咖啡室親親動物，兩人跟水豚鬥可愛，場面搞笑。

Candy愛撒嬌

節目中Candy與Day表現出性格大不同，前者被要求獨自向店員點餐時會撒嬌，不停嗌「好驚啊」、「唔好啦」、「你嗌啦，求下你」；但Candy之後有進步，伙Day買早餐時，會主動問老闆開業多久，又讚食物好食。

結束台北之行，Day與Candy展開台南旅程，體驗漁夫工作、操控帆船、去果園摘水果、踩單車、玩飛行傘及算命，Candy說：「估唔到漁夫體驗係咁有趣，之後嘅漁夫餐都好好食，呢啲菜式全部都係我喺其他地方冇食過嘅味道，超級印象深刻。」

Day較爛瞓

Day表示跟Candy去旅行，每日都是對方較早起身，「佢仲買埋早餐畀我食，真係對我好好，算命老師話我哋好夾，可能因為我哋唔會要求對方遷就自己，亦都唔介意為對方做多少少」。

Candy說：「知道要去玩飛行傘真係又期待又緊張，不過有Day陪住，我都大膽咗，勇敢嘗試。今個旅程同佢經歷咗好多第一次，好希望可以再經歷多啲。」

最後一站到墾丁跟陽光與海灘玩遊戲，玩直立板、浮潛和觀賞海洋生物。首日Candy與Day沒有特別安排行程，寫意閒坐girl's talk，笑稱彼此的對話沒有「營養」，但感覺自在，Day留意到Candy平日會不期然照顧自己。

Candy則發現之前以為和Day不夾的地方，想深一層其實是夾的，「好似口味唔同就唔會爭嘢食，我早起等佢，反而令我多咗啲朝早me time，希望之後可以再同Day去旅行」。

《自訂台灣軼晴》

ViuTV 99台

逢周一至五 晚上10時30分