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娛樂

蔡潔難抽離角色 情緒崩潰向母求救 入行10年感恩多機遇 目標圓導演夢

35歲蔡潔靜候緣分 盼擁有執導電影作品圓夢

【明報專訊】35歲蔡潔入行10年，成功擺脫「翻版李佳芯」之名，於無綫劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》再次擔正女主角，今輯劇本比較陰暗，拍攝期間令她想到面對人到中年的人生壓力，一度情緒崩潰爆喊，向媽媽求救。今次有機會首度獻唱劇集歌，蔡潔視為成就解鎖，下一個鎖希望能圓導演夢。事業比愛情更見成績，單身的她續懷着一顆少女心靜待另一半出現。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

蔡潔於《法證先鋒VI：倖存者的救贖》延續上輯法醫角色范佩清（Dr.范），透露角色表面上比上輯開朗，其實創傷後壓力症仍未好，演Dr.范病發時，難度非常之大，甚至影響自己情緒，「拍攝期間，因為劇本比較陰暗，情緒上不是幾好，加上成年人的世界總有些壓力，不止拍攝時會喊，收工回到家都會喊。以前好少有這個情况，有向媽媽求救，她特地來香港陪我」。

陷生活危機 壓力爆煲

入行10年的蔡潔自覺順利和幸運，不過始終成長到一個階段，都會有生活壓力，「可能渴望的東西多了，或者希望做好更多事情，不斷想有更多進步，能掙更多錢，在港置業，好好照顧家人，不過未必每件事都如自己所願，開始累積壓力，真的有小小爆煲」。

不再挑戰大膽情慾戲

蔡潔2013年參選華姐後決定回澳洲繼續學業，畢業後留港發展，當初定下的目標早已達成，「那時候的目標好簡單，我好鍾意一些偶像，譬如古天樂、吳鎮宇等神級演員和一些好厲害的導演如葉偉信，覺得有一天可以跟他們合作就好了。我真的好幸運，入行沒多久就可以跟他們合作，第一套參演的電影《香港仔》就有古天樂、曾志偉、楊千嬅、梁詠琪，好似發夢一樣，之後沒有再明確的演藝目標，只一心想挑戰多些不同角色。今次有機會為劇集唱插曲，已在演藝路上成就解鎖，現在望有機會讓修讀電影的我圓夢，擁有一套親自執導的電影作品，希望趁住還有些少青春，試做自己想做的事」。

蔡潔在出道作《香港仔》，有一場看似近乎全裸與曾志偉的大膽情慾戲令人印象深刻，她稱不會再挑戰這種尺度，「我覺得已過了那個年紀和階段，做了10年很清楚什麼適合自己，所以在選擇角色上會考慮得再謹慎一點」。

無擇偶條件 最緊要有feel

35歲蔡潔現階段感情生活仍未有着落，笑稱聞者傷心，「覺得這事情冇得push，遇到的時候就會有，未遇到就專心工作。雖然35歲，也急不來，家人亦沒有催」。她自言不想經常傳緋聞，無端被指與好友黃宗澤相戀，二人都覺得非常搞笑，她沒有抗拒與圈中人拍拖這個想法，「都是順其自然，沒有說一定要是或不可做什麼工作的人、對方要幾高之類，沒有定下什麼擇偶條件，都是講feel，最虛無的東西，可能我少女心啦！現在努力工作，可以給予自己想過的生活，希望緣分到的時候，可以談一段很純粹的愛情」。

場地提供：Velo Italian Bar & Grill

髮型：Terrence Chan @HAiRi

化妝：Chloe Yu

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