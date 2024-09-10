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娛樂

《愛情城事》監製曾寶儀集強勁卡士 鄧麗欣演繹導演親身經歷

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）再度與《金都》導演黃綺琳合作，參演曾寶儀監製的電影《愛情城事》其中一段故事，獲已嫁到台灣的黃綺琳教路，一嘗做台灣準新抱的滋味。曾寶儀稱除Stephy外，片中另外9個故事集合其他強勁演員，全是親自致電誠邀。

講準新抱陪未來老爺打疫苗

Stephy表示首度參演台灣電影，只拍了3日感覺不夠喉，今次有機會跟台灣演員蔡振南合作，因不懂台語也感壓力，她說：「不過有兩次到台灣拍戲及拍劇的經驗，都覺得好開心，好鍾意台灣的節奏及那種小幽默和可愛，令我工作得很舒服，好想再到台灣交流。」片中演繹台灣準新抱陪未來老爺打疫苗，問有何感覺？她笑道：「感覺幾好，我參考導演黃綺琳，見到她老公做家務又洗碗，對導演好好，很細心。（台灣男友都會洗碗？）不是每個台灣男人都是這樣，咁啱啫！」

黃綺琳表示跟Stephy合作《金都》後，有什麼工作都會想起她，「拍《愛情城事》要很精準，在10分鐘內表達到故事確有難度，更一度被監製曾寶儀嫌對白太多。Stephy演我的親身故事，當時我跟老公仍未結婚，陪未來老爺等候打疫苗，要找電影話題傾足兩小時，覺得這個小故事很窩心」。

曾寶儀笑稱如中六合彩

電影中另外9個故事集合鄭秀文、李心潔、林嘉欣及阮經天等強勁陣容參演，曾寶儀表示十分感謝大家支持，因很明白自己未必能給予演員全部所需，但大家仍很有心去完成這套電影，她笑說：「完全不是給我面子，只是我面皮厚一點，親自致電逐個問，問到就掙到，問不到也不要緊，下次總有合作機會，今次就如中了六合彩，能在夏日見到一套賀歲片的卡士，覺得很開心。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕曾寶儀 黃綺琳 鄧麗欣(Stephy) 愛情城事

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