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娛樂

11月再踏紅館 歡迎羅家英搞笑伴舞 汪明荃拒著性感黑絲裝唱《熱咖啡》

汪明荃11月紅館開騷歡迎羅家英伴舞 不會以經典造型跳唱《熱咖啡》

【明報專訊】77歲汪明荃將於11月再踏紅館舉行演唱會，表示只要觀眾願意聽她唱歌，會唱到100歲。她稱演唱會以歌會友，大部分都是大家耳熟能詳、音樂響起就識唱的經典金曲，包括《萬水千山總是情》和《熱咖啡》，但絕不會再穿當年的黑絲「熱咖啡裝」現身，笑言怕獻醜。雖大家期待其老拍檔鄭少秋擔任演唱會嘉賓，但她覺得有點困難，因鄭少秋很久沒現身，不過都會嘗試邀對方上台。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

汪明荃（阿姐）相隔7年再踏紅館，將於11月23及24日舉行《阿姐．汪明荃演唱會2024》，昨日記者會獲老公羅家英（家英哥）現身支持。

林家謙Wyman為阿姐炮製新歌

穿紅色連身裙的阿姐在台上表示為了今次演唱會，親自邀請林家謙和黃偉文（Wyman）寫了首新歌《Make My Day》做個唱結尾歌，答謝粉絲數十年來的相伴與支持，並即場首播。阿姐說︰「觀眾有需要，我才在台上唱歌，願意聽，我唱到100歲都唱。」阿姐指新歌有別其過往風格，很難唱，「以前跟許佩老師學唱歌和粵劇，咬字都好實，但新歌好relax，呀都呀到我暈」。

擔任司儀的鄭丹瑞（阿旦）突邀家英哥上台，叫對方到時為阿姐新歌伴舞，並要求即席表演；家英哥「臨危不亂」，用粵劇風起舞，十分搞笑，跳完還風騷說：「好簡單啫，當自己是非洲人便可。」阿姐認為跳得如何並不重要，跳和睇的人開心就足夠。一向愛「調戲」老婆的家英哥又伸手搲阿姐手臂，笑說：「七年之癢呀，我經常搲她開演唱會。」阿姐感謝老公支持，家英哥笑說：「不用客氣，鬧少啲我就得。全心全意祝福阿姐演出成功。」

嘗試邀鄭少秋任嘉賓

阿姐受訪時表示《Make My Day》錄好才不久，剛剛聽有些感覺，覺得放在個唱結尾一齊大合唱都幾好玩。家英哥是否會上台伴舞？她說：「視乎情况，他剛自創那支舞還可以，但笑死人，若他上台伴舞事前毋須排練，即興便可。」問為何相隔7年才開演唱會？阿姐稱原本想相隔5年做一次，但紅館實在很難申請。她稱嘉賓未定，對於有觀眾希望邀請鄭少秋（秋官）。阿姐覺得有點困難，「他一直不出現，都會嘗試打電話。（可有聯絡？）早前跟他太太曾通過一次電話，她說秋官沒什麼，正在休息。我們曾經有約，『你做緊，我又會做緊』，希望他會來」。

阿姐稱今次以歌會友，大部分都是經典歌曲，「大家耳熟能詳的歌曲，音樂響起就知是什麼歌，希望做到開派對一樣，大家開開心心」。她承認有那麼多經典歌，選擇方面有點困難，不過有些歌一定要唱，包括《萬水千山總是情》和《熱咖啡》。問到會否著回當年泳衣加黑絲的「熱咖啡裝」？阿姐笑說：「當然不會，以前那麼瘦，現在很肥，就算瘦了都著不回，費事獻醜。」她打算為演唱會減肥5磅，身形瘦些著衫會好看些。歌衫造型方面會分幾部分，有專人設計，毋須她操心。減磅方法是吃少些，「多運動幫助不大，最重要是食量和戒甜，最佳方法是戒澱粉質只吃雞肉加水果，不擔心體力應付不來，臨近演出會吃回多些」。

首次開三面台 沒加場空間

問到會否加場？阿姐表示沒有空間，應該不會，「今次是三面台，因現在紅館很嚴謹，有很多限制，所以就嘗試首次做三面台，現在又興，郭富城都是開三面台。無得握手也沒辦法，一定會顧此失彼」。談到家英哥9月22日生日，會如何慶祝？她說忘記了，因家英哥有時計農曆，到時都是食餐飯。

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