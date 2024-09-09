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娛樂

【開箱】《嘩鬼家族Beetlejuice》 添布頓集大成 舊瓶新酒票房有保證

【明報專訊】鬼才導演添布頓（Tim Burton）1988年推出恐怖喜劇《嘩鬼家族》（Beetlejuice），以1500萬美元（約1.17億港元）製作費，票房大收7384萬美元（約5.75億港元），兼奪奧斯卡最佳化妝獎，既然叫好叫座，隨即籌拍下集《Beetlejuice Goes Hawaiian》，可惜計劃胎死腹中。相隔36年後，續集《嘩鬼家族Beetlejuice》（Beetlejuice Beetlejuice）姍姍來遲，除了原班人馬包括米高基頓（Michael Keaton）、雲露娜維達（Winona Ryder）及嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）演出外，去年跟添布頓合作Netflix劇集《星期三》而爆紅的珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）乘勢加盟。上周五（6日）在美國開畫，首日收4150萬美元（約3.23億港元）輕易成為票房冠軍，美媒預測首周末3日有望突破1億美元大關，證明舊瓶新酒一樣有捧場客。

延續上集劇情 花時間交代背景

作為今屆威尼斯影展開幕電影，《嘩鬼家族Beetlejuice》首映結束後，全場觀眾拍掌4分半鐘，反應相當理想；美國「爛番茄」網站綜合234篇影評文章，此片得分77%，觀眾好感度更達84%，可謂叫好叫座。故事延續上集劇情，講述嘉芙蓮奧哈拉的丈夫意外身亡，在繼女妮迪亞（雲露娜維達飾）和乖孫艾絲翠（珍娜奧蒂嘉飾）陪同下，重返昔日鬧鬼的冬河鎮大宅，三代同堂出席喪禮後，艾絲翠在閣樓發現一座古怪模型，原來惡鬼甲蟲汁（米高基頓飾）對妮迪亞念念不忘，伺機透過模型重返人間。其後艾絲翠被騙落地獄，妮迪亞無計可施唯有求救阿汁，各人生活從此出現翻天覆地轉變。

電影開場花上不少篇幅交代角色背景和轉變，當年遭阿汁迫婚不遂的少女妮迪亞，如今已是單親媽媽，因她有「陰陽眼」而成為著名靈媒，工作繁忙冷落女兒，艾絲翠亦因不信鬼神而逐漸疏遠母親；可是鋪排過長，久久未入正題，加上枝節亦多，例如阿汁遭前妻索命、妮迪亞被經理人逼婚、艾絲翠的初戀又變質等，導致電影結構鬆散，歸根究柢都是添布頓貪心惹的禍。

新片雖以米高基頓飾演惡鬼甲蟲汁命名，然而他的戲分比不上雲露娜維達及珍娜奧蒂嘉，感覺似淪為配角，他的出現只為襯托3名女角吵吵鬧鬧的家事，就算米高落力演出，都似於事無補。電影另一缺點是添布頓安排女友兼《22世紀殺人網絡》意大利女星蒙妮卡白露芝（Monica Bellucci）扮演阿汁的恐怖前妻，這個「鬼見鬼怕」的吸魂教教主，由開場一直追殺他，過程中不斷吸食其他鬼怪的魂魄充飢，形象既邪惡又霸道，如此鋪排多時的終極反派，最後現身人間，準備大開殺戒之際，卻遭巨型沙蟲一口吞噬，輕易解除危機，頗有草草收場之感。

回顧入行40年光榮歲月

《嘩鬼家族Beetlejuice》可說是添布頓集大成之作，處處可見他的經典痕迹，從珍娜奧蒂嘉沿用《星期三》的孤僻學生妹設定、重現《嘩鬼家族》泥膠公仔拍攝定格動畫交代嘉芙蓮丈夫意外身亡的荒誕過程、蒙妮卡白露芝恍如《怪誕屍新娘》女主角愛蜜莉的破爛造型，以及類似《艾活傳》的黑白畫面憶述阿汁與前妻相愛相殺的陳年往事等，現年66歲的添布頓似要透過本片，回顧入行超過40年的光榮歲月，並跟忠實粉絲一同緬懷回憶。

上映日期：9月5日

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