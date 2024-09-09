CL壓軸冒雨唱2NE1經典歌

演出期間斷斷續續下着毛毛雨，但無阻粉絲熱情。BEBE於7點半打頭陣出場，稱為了籌備香港演出，過去一周過得很繁忙；又謂前日抵港後在酒店休息，成員素元表示在房間找不到馬桶，其實坐廁顏色跟牆身一樣，錯覺以為沒有馬桶，十分搞笑。

NCT Wish唱完 大批粉絲離場

最近人氣急升的韓國4人女團Kiss of Life，8時多登場，唱出新歌《Shhh》；4女用英語跟香港粉絲打招呼，表示好開心首次來港演出；唱出《Bad News》及《Nothing》期間雨勢轉大，4女要冒雨演出，接着唱出人氣歌《Midas Touch》及《Sticky》，惹來台下粉絲起哄。

今年出道的韓國SM娛樂旗下日本男團NCT Wish，也是韓團NCT的小分隊，6名成員唱出《NASA》及《Hands Up》等5首歌曲，並以普通話打招呼，「大家好，我們是NCT Wish」；表示首次來港，雖然下大雨，但大家仍很熱情，非常感謝；又預告即將推出新歌及新歌舞步。NCT Wish演出完之後，大批粉絲隨即離場，到OZ1演出時觀眾少了約三分之一。OZ1預告明年會在港開騷，希望大家到時來捧場。

CL於10時壓軸出場，雨勢再度變大，但無礙演出，現場氣氛依然熱烈。CL戴太陽眼鏡，穿黑色上衣及超短褲。她演唱約半小時，其間選唱了2NE1的人氣歌《The Baddest》，多次派飛吻，指粉絲瘋狂。她感謝香港粉絲在雨中陪跳舞，為她帶來美好回憶，承諾會再來港跟粉絲見面。2NE1下月會在首爾舉行15周年演唱會，並展開亞洲巡迴，日前已公布日本、菲律賓及印尼等場次，暫未知會否有香港站。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳