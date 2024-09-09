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娛樂

艾慕杜華首拍英語片談安樂死奪金獅 妮歌潔曼封后接母死訊震驚 水都快閃

【明報專訊】第81屆威尼斯影展香港時間本月8日凌晨閉幕及舉行頒獎禮；西班牙74歲名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）首次執導英語電影《The Room Next Door》，捧走最高榮譽金獅獎；《變鈦》法國男星雲遜林頓（Vincent Lindon）憑《The Quiet Son》稱帝；妮歌潔曼（Nicole Kidman）以新片《Babygirl》「偷食」小鮮肉的CEO角色封后，本已抵達水都準備上台的她，突然接到母親離世噩耗，感到震驚及傷心，要由女導演夏蓮娜利真（Halina Reijn）代領獎並讀出聲明。

《浮花》艾慕杜華被譽為自《青樓紅杏》布紐爾（Luis Bunuel）後最具影響力的西班牙導演，在國際間獲獎無數，先後以《論盡我阿媽》及《對她有話兒》在奧斯卡捧走最佳外語片及最佳原創劇本，又分別以《論》片及《浮花》於康城影展贏得最佳導演及劇本。在威尼斯影展，近40年前以《女為悅己者狂》拿下最佳劇本，並於2019年獲頒終身成就金獅獎，但透過主競賽單元捧走等同最佳電影的金獅獎，則在威尼斯寫下歷史的第一次。

曾在柏林平分影后殊榮

艾慕杜華得獎新作《The Room Next Door》由《永遠的愛麗絲》金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）與《敵對同謀》金像女配角狄達絲雲頓（Tilda Swinton）合演，講述一對摯友因故分開，多年後重逢，狄達已罹患癌症，請求好友茱莉安助她自決生死。首映後全場觀眾起立鼓掌17分鐘，成為今屆贏得最長時間掌聲的參賽電影。艾慕杜華在記者會表示，此片強調珍惜生命，同時死得有尊嚴也很重要；對於首次拍英語片，更搞笑形容為像拍科幻片。他領獎時表示，新作是其首部英語片，精神上卻屬於西班牙，並把獎項獻給家人，「我認為能乾脆及有尊嚴地告別這世界，是每個人的基本權利。這不是政治問題，而是人性問題」。

妮歌潔曼21年前憑《此時此刻》在柏林影展跟梅麗史翠普（Meryl Streep）和茱莉安摩亞平分影后殊榮，如今在威尼斯封后，世界三大影展的獎座尚欠康城而已。《天黑請斃命》夏蓮娜利真執導的《Babygirl》講述妮歌扮演紐約大公司的CEO，與《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）飾演的小鮮肉實習生發生不倫之戀，危害到與《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）的婚姻關係，還可能賠上事業。導演夏蓮娜代妮歌上台領獎，並讀出其聲明，透露頒獎禮當日抵達水都後不久收到其母珍妮爾的噩耗，「我勇敢而美麗的母親珍妮爾安潔曼剛逝世。我很震驚，必須跟家人在一起。這獎項是獻給她的，她塑造、引導及成就了我。非常感激能透過夏蓮娜向大家提起她的名字。人生與藝術的衝突是如此令人悲傷，我的心已碎了」。

法國男星雲遜林頓稱帝

《情虐巴黎》法國男星雲遜林頓（Vincent Lindon），繼2015年在康城稱帝後，憑《The Quiet Son》奪得威尼斯最佳男主角獎。片中他扮演爸爸角色，兒子對極右的極端思想深感興趣，家庭因而面臨決裂。

《黑天后》畢迪高比（Brady Corbet）憑片長3個半小時的《The Brutalist》贏得最佳導演；講述《鋼琴戰曲》艾恩布迪（Adrien Brody）扮演猶太裔建築師，逃過二戰納粹種族清洗，到美國尋夢卻碰壁，直至遇到神秘富商，生命從此改變。畢迪可能受妮歌潔曼的聲明所感動，致謝時首先慰問對方，之後一口氣多謝電影台前幕後每個人，包括有份演出的艾恩、《幕後嫌疑犯》佳皮亞斯（Guy Pearce）、《司法女王》菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）及《比利林恩的中場戰事》祖艾雲（Joe Alwyn）等；又指這個世界對藝術家、建築師和移民往往都是殘酷的，但會跟大家團結一起，稱希望為女兒及大家的孩子建造更好世界，不管所持的是什麽護照，也值得擁有沒邊際的世界。

另外，意大利女導演莫拉德佩洛（Maura Delpero）憑《Vermiglio》捧走被視為僅次於金獅獎的評審團大獎，故事講述二戰時一名受傷士兵闖入小村莊，戀上當地的年輕女孩。格魯吉亞女導演迪雅古倫貝加維利（Dea Kulumbegashvili）以《April》捧走評審團特別獎，電影講述儘管違法，在農村的婦產科醫生依然會幫助來墮胎的女性，醫生後來被指控疏忽，並接受調查。

相關字詞﹕威尼斯影展 畢迪高比 雲遜林頓 妮歌潔曼 艾慕杜華

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