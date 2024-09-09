【娛樂場】《家常便飯爭霸戰》 試食員譚輝智神還原《食神》經典對白

參與節目的星級試食員包括吳偉豪與爸爸吳大強、譚輝智與表哥利紹基（Louie）、麥潔文與女兒陳薔天、林沚羿與爸爸林迪安、周吉佩與太太黃彥欣、張馳豪與弟弟張馳杰和羅啟豪與家姐羅敏華。

每輪參賽者均需以指定食材和自選拿手菜炮製兩道菜展開廚藝比併，每輪每人均有150元預算購買食材，並需於指定時間內完成烹煮。7名勝方將直接晉級，落敗7人中，得到最多「美味星章」的一人可與其他勝出者一起晉級，爭奪「冠軍霸煮」寶座。

吳大強爆吳偉豪「添飯之謎」

星級試食員吳大強與兒子吳偉豪於今晚播出的第一集登場，前者笑言育有4子，有不少下廚經驗。吳偉豪稱父母煮什麼他就吃什麼，笑言無得揀，透露最喜歡吃南瓜蒸排骨。吳大強聞言即踢爆兒子，「這味餸他可以食好多碗飯」。吳大強還稱吳偉豪最愛飲湯，盡顯父子情。

首集指定食材是魚，29歲劉栢軒以脆糯鮭魚馬鈴薯餅，對決65歲陳冠寰（Wan哥）的檸汁酥炸多春魚。劉栢軒表示父母從他小時候已往外地公幹，與弟弟幾乎每天吃外賣，為擺脫「外賣人生」，劉栢軒12歲開始上網睇片學煮食，至今累積17年下廚經驗。Wan哥自誇可1分鐘刨10個蘿蔔，自封「無敵摩打手」。

譚輝智識食唔識煮

Wan哥自選菜式以咖喱薯仔雞翼對戰劉栢軒的手工蛋餃蔬菜湯，Wan哥透露曾在社區中心煮過20至30人分量的咖喱薯仔雞翼，大獲好評。劉栢軒製作蛋餃時，三姐搞笑問：「會唔會盞搞？」

之後一集亮相的星級試食員是譚輝智與表哥Louie，譚輝智承認只懂吃，完全沒有下廚經驗，除有媽媽煮住家飯，他與Louie在英國居住時，都由Louie負責伙食。這集指定食材是豬肉，62歲藍玉珍（珍姐）和53歲何玉連（連姐）分別以鎮江骨及椒鹽豬扒仔比併。職業為陪月的珍姐經常為產後女士炮製鎮江骨，連姐則因孫兒愛吃椒鹽豬扒仔，故以此菜式參賽，盡現對孫兒的愛，「切成一條條，小朋友容易食啲」。自選菜式比併環節，珍姐和連姐分別以大蝦粉絲煲和西蘭花炒蝦球作賽，兩款菜式同樣令大家讚不絕口，評審三姐忍不住大叫頭痛。

愛吃海鮮的譚輝智吃到參賽者的菜式時，神還原家燕姐在周星馳電影《食神》中的經典對白：「嘩！點解呀？以後食唔番點算。係咩嚟？點解我流眼淚嘅？」引得全場爆笑，家燕姐笑說：「嘩，你成個食神咁樣！」

《家常便飯爭霸戰》翡翠台

9月9日起逢周一至五 晚上10時35分