陪7歲子踩滑板 導演劉翁減磅血壓降

【明報專訊】導演劉翁前晚出席《第35屆香港同志影展》開幕禮，開幕電影《環南時候》導演李鼎和男主角初孟軒專程由台灣來港出席。劉翁表示與同志影展的總監Joe Lam相交多年，特來支持。見他消瘦不少，劉翁表示近兩個月陪7歲兒子踩滑板，「我本身喜歡踩滑板，兒子以前學過，但不享受，沒迫他學，直至今年他突然想玩，我就陪他一齊踩」。踩滑板有一定危險，又容易受傷，他想兒子從不停跌倒中學習，「這個年代的小孩在安全網下成長，但我不想這樣，所以每次兒子跌倒，都很冷漠，不會好緊張衝過去扶起他，讓他自己站起來，知道受傷並非那麼大件事。我的得着是瘦了，之前上血壓高達180幾，減磅後，血壓長期處於110至120，真是雙贏」。