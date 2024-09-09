林子祥葉蒨文任嘉賓 楊千嬅北京工人體育場開騷圓夢

千嬅談到可在北京工人體育場開演唱會好開心，「我出道的年代，工體是一個指標，因為我是個廣東歌手，這裏曾經是一個夢寐以求的舞台，在這裏開唱是遙不可及的夢，感謝這份堅持，感激從前電影年代讓我慢慢累積了一班喜歡我的歌迷，很開心在我50歲時還有這個機會，感謝你們給我人生一個很珍貴的珍藏」。

完騷後，千嬅再次感謝林子祥與葉蒨文來北京任嘉賓，稱兩人貢獻良多，在廣東歌樂壇很有分量。葉蒨文稱平日都是在香港當嘉賓，沒想到這次會到其他城市演出，「來到北京好好玩，團隊照顧得我們好好。那麼多粉絲愛千嬅，她有那麼多觀眾，戥她開心」。

娛樂組

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