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娛樂

林子祥葉蒨文任嘉賓 楊千嬅北京工人體育場開騷圓夢

楊千嬅北京開騷邀林子祥夫婦現身 自詡廣東歌手登工人體育場舞台好開心

【明報專訊】楊千嬅《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》前晚於容納逾3萬人的北京工人體育場舉行，林子祥、葉蒨文夫妻檔任嘉賓，獻唱《談情說愛》和《敢愛敢做》。葉蒨文甫出場搞笑說原來大場面是這樣，「千嬅拍《聲生不息》時把所有場面控制得很好，非常穩，讓我們老人家坐在一旁沒事兒」。千嬅讚林子祥和葉蒨文是很好的榜樣，給她力量和啟發，希望他們一直做音樂唱歌給大家聽。林子祥笑言：「同你拍過那麼多集節目（《聲生不息》），都沒有機會跟你在台上一齊唱，所以這次一定要來。」

千嬅談到可在北京工人體育場開演唱會好開心，「我出道的年代，工體是一個指標，因為我是個廣東歌手，這裏曾經是一個夢寐以求的舞台，在這裏開唱是遙不可及的夢，感謝這份堅持，感激從前電影年代讓我慢慢累積了一班喜歡我的歌迷，很開心在我50歲時還有這個機會，感謝你們給我人生一個很珍貴的珍藏」。

完騷後，千嬅再次感謝林子祥與葉蒨文來北京任嘉賓，稱兩人貢獻良多，在廣東歌樂壇很有分量。葉蒨文稱平日都是在香港當嘉賓，沒想到這次會到其他城市演出，「來到北京好好玩，團隊照顧得我們好好。那麼多粉絲愛千嬅，她有那麼多觀眾，戥她開心」。

娛樂組

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