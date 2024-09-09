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娛樂

考普拉提導師牌增值 王馨平呻被《中年》歌手搶飯碗

【明報專訊】王馨平、女團Lolly Talk等前晚為慈善晚會任表演嘉賓，王馨平表示很珍惜每個演出機會，因現在很多商演都找無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》歌手，她笑道：「真的被他們搶晒啲工作，有點埋怨㗎！講笑而已，我都好欣賞他們，在事業上有第二春，是值得高興的事，但都要寫一寫，畀人知道我仲響度，依然鍾意唱歌不會放棄。」

王馨平透露除歌手工作，近月專心準備考普拉提導師牌，教了7年瑜伽的她自信筋骨比20歲時更鬆。提到近日連鎖健身中心舒適堡宣布「暫時全線結業」，隨後表示新投資者與灣仔分店原址業主達初步共識，新公司以「Healthy」品牌營運，灣仔店日內重開，王馨平強調其任教的瑜伽中心十分穩陣，「聽到很多傳言滿天飛，我任教的瑜珈中心這個時勢還加薪，大家聽到都應該會有信心，我亦冇擔心過」。

好友周慧敏宣布不再舉行大型個人演唱會，王馨平表示日前和對方吃飯，沒有就這件事問過周慧敏，「我覺得她這樣講有她的理由，相信大家應該會明白，不過她仍有很多場巡演，冇咁快住，大家唔使太擔心」。

Lolly Talk成員郭曉妍（Ah Yo）繼打拳後，最近愛上跑步，決定聯同隊友黃敏蕎（阿妹）下月到台灣參與10公里賽事，「現在興趣是夜跑，很舒服，十分期待」。阿妹表示愛上跑步令心情變好，除跑步還喜歡球類運動，「我和隊友Elka（鄭芷淇）中學時都是排球隊隊員，最近我們再打番排球，因為有機會在一些賽事中在大家面前打排球，不想到時好似『薯仔』咁」。

記者：林祖傑

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