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娛樂

認有聯絡了解中 呂爵安籲勿為難林明禎

【明報專訊】呂爵安（Edan）昨日到沙田馬場為「2024/25馬季開鑼日」任表演嘉賓，吸引大批「爵屎」（粉絲暱稱）入場。他人生第一次入馬場下注試手氣，發現自己是「燈神」，一場亂買完全不中，另一場和經理人花姐（黃慧君）各下注一個號碼，結果他揀的尾二，花姐揀的跑包尾，Edan笑道：「我和花姐都發現偏財運差少少，如果我畀貼士大家，請盡量不要買那匹馬，會增加贏馬機會。」

跟謝君豪合作偷師

Edan將入劇組拍劇，是否又演靚仔角色？他說：「靚仔就不嬲喇，今次不是偶像劇，是謝君豪邀請我去玩，大家知他是很犀利的演員，上次在電影《過時．過節》合作，他幫我很多，今次是好好機會跟他學嘢，演戲要多些練習才有進步，把握機會試唔同嘅嘢。」

花更多時間演戲，會否耽誤歌唱事業？Edan說：「入劇組當然會忙一點，會繼續出歌，剛好有機會盡量把握，所有嘢都是不斷練習先會做得好，演戲和唱歌一樣，沒有覺得自己演戲天分特別好，只想呈現不同面貌，不想永遠是偶像歌手Edan，讓大家睇到我有更多可能，拍MV都鍾意玩古靈精怪。」他透露稍後除與MIRROR隊友出團歌，還有他與姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）的合唱歌，個人單曲10月中推出。

沒有跟袁澧林聯絡

曾跟他傳緋聞的袁澧林加盟香港女子甲組球會疑轉跑道，Edan表示有留意報道，但不是很清楚，亦不知對方鍾意踢波，二人沒有聯絡，「只知道她一向鍾意運動，做運動好吖，我都鍾意打籃球，也想有日組隊參加籃球聯賽」。最新緋聞女友林明禎將在港舉行見面會，到時可會到場和對方見面？他說：「要見面自己約佢啦，唔使咁樣嘅，大家手下留情，有咩就問我啦！不要難為她。（咁惜住佢？）唔係，身為男士要有風度。」

可有聯絡林明禎，教她怎面對傳媒？Edan說：「我講嘢都唔叻，點教人。」他承認之前林明禎休息期間，彼此有聯絡，了解，對方身體不適已是很久前的事，應該已康復。他不欲多談：「大家畀啲空間我啦，咁樣畀大家繼續講落去就……唉！有好消息就畀大家知。」花姐亦出口為他擋駕：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」

記者：林祖傑

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