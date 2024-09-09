加盟本地女子甲組球會 沒放棄做演員 袁澧林澄清跟周星馳《女足》無關

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香港女子甲組球會「民和公民女子足球隊」昨日宣布袁澧林已簽約成旗下足球員，上載袁穿上球會波衫的照片。公民女子足球隊上季聯賽排名第3，據悉袁澧林會先跟隨球隊操練，暫未正式註冊成為球員。公民女子足球隊的帖文以英文表示︰「重大新聞！在一場沒人預料到的劇情轉折中，香港超級巨星袁澧林從紅地氈轉到足球場！是的，你沒聽錯！她正式與公民簽約！忘掉電影獎吧！她要爭奪金靴獎！當你能在場上進球並處理戲劇性的事情時，誰還需要表演榮譽呢？」

袁若達水平 不排除註冊成球員

球隊呼籲大家關注袁澧林的首場比賽，透露她正在練習「戲劇性摔倒」技術。袁澧林在社交平台轉發帖文，稱稍後再解釋。其後球會再上載袁澧林與大班隊友的大合照，歡迎她加入這個大家庭，還有3張袁澧林在球場上的照片。

「民和公民女子足球隊」教練梁冠聰透露袁澧林加盟原因，稱隊中有一名球員跟袁相識，知她想學踢波，於是就成事。梁冠聰表示正值季前練習，袁澧林有跟足訓練，頗有天分，可能因本身有打排球，運動神經較好。至於將來上陣機會，他表示不排除會註冊袁澧林，但要達到競技水平，仍需要時間訓練。

承認為工作開始踢波

袁澧林昨晚在社交平台回應加入足球隊一事，強調沒有放棄做演員，寫道：「非常感謝民和公民畀我一齊跟隊練波，本來好怕會打擾大家嘅操練，但得到隊員既熱烈歡迎，我都感到有點措手不及。放心我不是放棄演員的本業，甚至是因為工作才開始準備的！未能告知是跟什麼有關，但就絕對跟少林女足無關。聰教練話『技術不錯』就真是太厚道，我知自己暫時都未上到台面住！但就絕對會心存感恩的心努力練習！」

3月帶足球到台灣工作

袁澧林在影壇發展成績甚佳，憑電影《窄路微塵》提名香港電影金像獎及金馬獎最佳女主角。一向熱愛排球的她不時在社交平台上載打排球照片，早前還到巴黎奧運睇波。對於她突然轉往踢足球，令大批網民感到意外。不過從袁澧林的社交平台發現她轉踢足球有迹可尋，她曾在社交平台上載小學參與足球賽的照片，在巴黎時又穿著球衣在街上影相。

今年3月她到台灣工作時，被發現身上一個網袋內有個足球，不過之後遺失了足球，她貼出疑是機場職員的信息：「機場貴賓室也沒有找到你的足球。」當時有網民猜她是否參加周星馳的《女足》海選面試。