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娛樂

前夫賓艾費力避席監製新片多倫多首映 珍妮花露柏絲回復單身大解放

【明報專訊】歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）上月20日申請離婚，結束與《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）的兩年婚姻；不過兩人的合作未完，後者監製，珍妮花主演的新片《Unstoppable》，前日在多倫多影展首映，賓艾費力未知是否要避開前妻，所以未有到場，只由多年老友兼監製之一的《叛諜追擊》男星麥迪文獨撐大局；珍妮花宣布離婚後首度現身公開場合亦大解放，穿著的銀色晚裝左右大開衩，只以黑色絲絨蝴蝶結扣連兩塊布料，非常性感。

《Unstoppable》改編自真人真事，以天生失去右腳的冠軍摔角手Anthony Robles故事為藍本，《月亮喜歡藍》札雷謝洛米（Jharrel Jerome）扮演主角，珍妮花露柏絲則飾演其母，該片還有「戰爭機器」當哲度（Don Cheadle）和《情迷藍茉莉》波比簡拿威（Bobby Cannavale）主演，前日聯同該片監製麥迪文，一起踏上多倫多影展的紅地氈。

雖然珍妮花露柏絲沒提及前夫賓艾費力，《Unstoppable》導演威廉高登堡（William Goldenberg）則開腔感激後者，事緣威廉首次執導，之前卻為賓艾費力效力近20年，擔任對方執導電影的剪接師，並憑《Argo救參任務》摘下奧斯卡最佳剪接殊榮；他稱很榮幸能跟賓和麥迪文拍檔，「我感激他們所做的一切，與賓合作差不多20年了，他相信我還多過我相信自己」。

片中與珍妮花露柏絲飾演母子的札雷謝洛米稱兩人有很多共同點，例如同樣來自紐約布朗克斯，「她很疼惜子女，我則跟媽媽感情很好，所以對演出很有利」。他稱該片不止有關摔角，還是有關家庭的電影。

前日在多倫多首映的還有殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）的紀錄片《Elton John: Never Too Late》，他的同志伴侶David Furnish亦陪同出席；據悉片中除有艾頓莊演唱會紀錄片片段，還有他的家庭生活片段。在首映禮上艾頓莊眼帶淚光告訴觀衆，家人遠比名氣重要，「將來在我的墓碑，不要寫賣了數以百萬計唱片，我要他們寫『偉大的父親』與『偉大的丈夫』」。

彭美拉安德遜等待已久的角色

《教父》導演哥普拉（Francis Ford Coppola）的孫女芝雅哥普拉（Gia Coppola）執導《The Last Showgirl》前日在多倫多舉行首映禮，主角包括《沙灘拯救隊》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《美國怪談》比莉羅特（Billie Lourd）、《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）等悉數現身。《The Last Showgirl》故事講述50多歲舞孃，面臨夜店關閉，除了擔憂前途，還想修補跟女兒的關係。由昔日艷星到今天脂粉不施的彭美拉安德遜扮演舞孃一角，她表示，「這是我整個演藝生涯也在等待的角色」，其表現獲同片拍檔大讚，被看好有可能躋身來年奧斯卡最佳女主角的候選名單。

另外，「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）伙拍《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）主演的愛情片《We Live in Time》，前日亦在多倫多首映；片中兩人扮演一對，講述妻子患卵巢癌第3期，必須面對不確定的未來。據悉劇情感動不少現場觀衆，兩人亦獲讚演出有火花。

相關字詞﹕艾頓莊 彭美拉安德遜 賓艾費力 多倫多影展 珍妮花露柏絲

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