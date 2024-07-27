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娛樂

【娛樂場】舞台劇《完美證供》 蘇玉華挑戰100分鐘獨腳戲

【明報專訊】潘燦良與太太蘇玉華被稱為劇團界金童玉女，他們相識相愛逾30年，在演藝學院時期相識，其後合作《人間有情》慢慢發展，多年來合演過《胎內》、《謊言》、《狂揪夫妻》、《親親麗南》等作品，默契不容置疑。他們雙劍合璧的新作品《完美證供》將於12月公演。《完美證供》改編自英國得獎舞台劇《Prima Facie》，由蘇玉華主演，潘燦良演而優則導，是一齣劇力萬鈞的獨腳戲。

大律師變受害人

「今天的我盤問昨日的我……即使會犧牲自己及所有，你仍會竭力去挑戰曾經深信的一切嗎？」《完美證供》講述事業如日中天的刑事辯護女大律師，擅長替涉及性侵的加害人辯護。一場突如其來的打擊，使她改換了身分、角色，由辯護律師變成受害人。她站上證人台不停被盤問、質疑、指控，赫然發現過往堅信的價值觀及信念一下子被顛覆，開始叩問法律及制度存在的意義。

睇原著劇本雙眼發亮

蘇玉華表示讀過澳洲編劇Suzie Miller的原著劇本後雙眼發亮，一個女演員在台上獨自處理100分鐘的獨腳戲，要演繹多個角色、變換情感、轉換時序，對白沒有一刻停竭，還要顧及走位、變裝、調動場景，要令觀眾投入其中，思考司法制度可實現的公義與限制，令她有種「很想講這些台詞，很想演這個戲」的渴望，亦令她萌生把這個劇本帶到香港劇場的念頭。她心想「若我能在演戲生涯演繹這個劇本，在我的藝術生命添上這一筆，人生即無憾！」在丈夫潘燦良和朋友的多番鼓勵下，她決定接受這個挑戰。

《完美證供》是一場講求體力、耐力、心力及想像力的演出，演員需要在不同時序、不同角色之間轉換，加上密集的對白和走位，蘇玉華表示這是一項艱巨的挑戰，亦是她自2002年演出諾貝爾文學獎得主高行健作品《生死界》後，再度挑戰獨腳戲。她稱喜歡接受挑戰，相信一個演員在不同階段都應該嘗試一些不安全的東西，那些不安全感將會帶來巨大的excitement，能幫助自己提升到更高層次，亦正是這種不安全感令她更加努力，追求藝術與提煉。 加上近年不斷思考戲劇跟社會之間的關係，相信這齣戲能啟發她和觀眾來一場跟社會有關的思考辯證。

潘燦良盼觀眾思考信念

導演潘燦良認為《完美證供》是一個人對信念的叩問，當我們被自己一直堅守的信念擊倒時，究竟應該繼續堅持信念，還是應該放棄信念？應當選擇順從，抑或挑戰固有信念，即使在追尋和發現的過程中會經歷痛苦。他期望觀眾看畢此劇，能思考這人生課題，當一個人的信念受到挑戰時該怎樣自處。

舞台劇《完美證供》

日期：2024年12月27至25年1月12日

場地：香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院

相關字詞﹕潘燦良 蘇玉華 完美證供

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