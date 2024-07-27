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娛樂

阿Dee狂掃名牌變「揮霍哥」 肥仔未想結婚 保錡儲錢置業娶老婆 193買車當投資

ERROR成軍五年從冇到有 何啟華著7000蚊鞋做揮霍哥 保錡部署買樓結婚

【明報專訊】男團ERROR成員吳保錡最近與菊梓喬發展姊弟戀，隊友郭嘉駿（193）的座駕碰跌途人，雙雙成為城中熱話。193受訪時稱逆市玩名車是生財門路，又自爆被風水師批年底有機會做老竇。年過30的保錡透露想成家立室，已戒買名牌，努力儲錢，盼4年內買樓。已有穩定女友的梁業（肥仔）反而未有結婚計劃。何啟華（阿Dee）稱成名後豪買名牌衫，添置7000多元的鞋也面不改容，變成「揮霍哥」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

ERROR推出新歌《無敵聖衣》傳遞不放棄精神，從錯誤和失敗中學習，就像得到加持愈戰愈勇，如遊戲主角般著上聖衣便戰勝過關。這首歌對ERROR四子來說很有共鳴，因成軍5年經歷很多，從初出道一無所有，慢慢累積名與利，保錡說：「我們就似MV裏的動畫，仍是穿紙皮戰衣，不過用環保物料，有少少防水的紙皮。」阿Dee說：「我們可以好驕傲的說，我們這5年經歷過好多失敗。」保錡稱前兩首團歌《愛情值日生》及《我們很帥》均未能打入音樂流行榜，但從沒想過放棄。193稱不服輸，「做歌是為了令人開心，有句話『你以前無，但你將來會有』，我們失敗當然有好多，成功都有少少」。肥仔稱近年參加公開活動獲眾多粉絲舉燈牌支持，很有成就感。

出街被認錯鬧笑話

193重提入行頭兩年，大搖大擺上街都沒人理，當時只得肥仔最為人認識，時至今日，ERROR四子終於有知名度，出街被認出是開心事，當中亦鬧出很多笑料，193說：「早前我在街頭拍劇，有班中學生在對面馬路說『咦，Phoebus（吳啟洋）嚟拍劇喎』。」阿Dee稱曾被認錯是保錡，「幾個月前在金像獎頒獎禮後台，有名副校長跟我說『保錡，加油呀！得閒來講talk，你以前讀我間學校嗎？』我說是保錡隊友，對方即遞上卡片，叫我交畀保錡」。保錡與肥仔也曾被認錯是阿Dee，保錡說：「我在住所大堂遇上一名婆婆，她對我講『嘩！阿Dee真人原來咁靚仔』。」肥仔說：「試過搭的士，司機自認粉絲說『估唔到阿Dee你真人瘦咁多』。」

阿Dee買鞋花逾7000元

阿Dee被眾隊友爆昔日衣著品味差，練舞時愛穿legging配短T，成名後則愛上買名牌，193笑說：「呢幾年阿Dee好有錢，買到無敵聖衣，著衫似時裝店櫥窗公仔，早前才跟我們講攞到折扣，買對鞋只需7000幾，嘩，直頭是揮霍哥。」肥仔不明白阿Dee為何將名牌衫剪爛著，戥他心痛。阿Dee解釋道：「我當衣服是小朋友，希望可以多陪伴我及有不同形態。」

阿Dee指買名牌是受193影響，相信自己全屋衣服的價值，都買不到193的跑車。保錡自稱近期反樸歸真，已戒買名牌，並開始儲錢，「近兩年收入好少少，開始有儲錢習慣，好想買樓，然後組織自己的家庭或安樂窩，目標4年內達成」。193稱改變了用錢習慣，花錢買名車投資，「買衫不能轉賣，但買保值的車，揸完放售仲有錢賺，我每次買賣車都賺到錢，也儲到錢，其實阿Dee收藏名牌物品，加起來換到幾架車。風水師說我適合做投資，可能將來不做藝人，開投資班騙隊友的錢，因為他們不懂理財，但阿Dee無錢給我騙，他要用名牌來交學費」。

193年底做老竇？

問193可有美人配香車？他說沒有，已由阿Dee驗證，「有次阿Dee坐車，遇見我揸車路過，他發短訊說我身邊有個女仔，我立即影相給他看，證明無人，然後約他在前面停下來看看，肯定車廂內只得我一個」。不過他自爆被風水師批快將做老竇，「師傅說我今年底至明年有機會有BB，我都好驚，要想辦法破解。（不想做爸爸？）做呢行難以預算，見很多前輩都很遲結婚生仔，我純粹覺得自己心境年輕，沒想太多」。

問肥仔會否成為最快組識家庭的成員？他笑說：「不會，我覺得一定是193先，師傅都批他有BB。」193打賭最快結婚的成員，一定是奉子成婚，但不會是自己，「我好保守、安全」。肥仔說：「邊個會知呀？」193笑說：「Do姐有名句，意外就是意料之外。」保錡猜阿Dee會跑出先做爸爸，但阿Dee決心以事業為重，「難得爬到上來可以演戲，很想做點成就，對自己有交代」。

場地提供：Aloha Ohana（@party.aloha.hk）

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相關字詞﹕無敵聖衣 吳保錡 何啟華(阿DEE) 梁業(肥仔) 193（郭嘉駿）

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