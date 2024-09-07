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娛樂

《完美物質》狄美摩亞轉戰多倫多影展 賓史迪拿開幕片《胡桃夾子》獲好評

【明報專訊】威尼斯影展尚未閉幕，第49屆多倫多影展（TIFF）已急不及待登場，《驅魔人：信仰者》大衛哥頓格連（David Gordon Green）執導、《翻生侏羅館》賓史迪拿（Ben Stiller）主演開幕電影《胡桃夾子》（Nutcrackers，暫譯）前晚舉行首映禮，影評普遍讚好。《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）能否憑驚慄片《完美物質》（The Substance）首奪金棕櫚大獎，還看明日（8日）凌晨的威尼斯閉幕禮，但她已轉抵多倫多宣傳，為本月20日在北美開畫做好準備。

上屆多倫多影展受到美國演員及編劇公會罷工影響，星光黯淡，今年總算回復舊觀，除了開幕電影《胡桃夾子》外，狄美摩亞與《女傭浮生錄》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）盛裝宣傳《完美物質》，樂壇天后Katy Perry性感亮相未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）主演新片《The Cut》首映禮，加上內地導演賈樟柯與妻趙濤再度合作《風流一代》亦同日放映，現場氣氛相當熱鬧。

示威者為杜魯多「贈興」

值得一提的是，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）驚喜現身開幕禮，出席紀錄片《The Tragically Hip: No Dress Rehearsal》首映活動之餘，又跟TIFF「下一波」委員會的學生成員對談，5名支持巴勒斯坦的示威者趁機到場抗議，高呼「停止種族滅絕」口號，結果數分鐘後，示威者遭大會保安員「護送」離場。

說回今屆開幕片《胡桃夾子》，賓史迪拿自2017年《邁耶維茨家的故事》及《廢柴勝利爸》後，相隔7年再當電影主角，他在記者會上解釋，近年一直尋找合適劇本，直至大衛哥頓格連透過電郵送上《胡》片故事大綱，「能夠拍攝一部令觀眾重返戲院的作品，對我來說意義重大」，加上首次跟大衛合作，終令他首肯演出。

亞洲電影文化交流

電影《胡桃夾子》跟柴可夫斯基編寫的同名芭蕾舞劇無關，故事講述任職芝加哥地產業的工作狂Mike（賓史迪拿飾），因姊妹過身而趕赴俄亥俄州農場，被迫照顧4名性格暴躁的外甥。「幾年前我作出一個決定，只會做一些能夠引起我共鳴的事情」，接拍《胡》片正是其中之一，賓史迪拿對現場觀眾說。他又表示，片中4名小演員並沒拍戲經驗，表現卻很出色，令他又驚又喜。首映禮結束後，美媒大多給予正面評價，例如Variety形容「現場觀眾反應熱烈，對於片中出現的屎尿屁笑話、惡搞宗教場面，以及主角與農場動物之間的有趣互動，都令人拍手大笑」。

今屆亦有不少亞洲電影參展，除了《風流一代》外，《西遊記之大鬧天宮》內地編劇霍昕首次執導《捆綁上天堂》、台灣片《鬼才之道》及《女兒的女兒》、《幸運是我》香港導演羅耀輝溫情小品《望月》、日本導演黑澤清的《雲》、玄彬主演韓片《哈爾濱》，以及薛景求與張東健合演《普通的家庭》等，值得令人期待。

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