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娛樂

【娛樂場】《逆鱗》 沈騰扮黑幫大佬挑戰老戲骨高捷

【明報專訊】內地男星沈騰有「百億票房先生」之稱，主演電影《抓娃娃》收逾32億人民幣，聲勢仍未減，他再有新作《逆鱗》跟觀眾見面。《逆鱗》由大慶執導，尚可監製及編劇，沈騰聯同張雨綺、高捷、蔡文靜、曲哲明主演，魏翔、劉歡特別演出。該片原名《光天化日》，2018年開拍，但完成後一直未有上映消息，時隔6年終於定檔上映，已在香港開畫。

張雨綺沈騰愛恨交纏

《逆鱗》講述尊非（沈騰飾）帶着一幫兄弟投靠了黑白兩道通吃的富商黃朝晉（高捷飾），並成為他的左膀右臂，在素有「黃金之城」的澳門混得風生水起。面對幫派廝殺、黑幫權力暗鬥及人性博弈，尊非在情與義的糾纏中以命搏命，陷入了一場為他而設的生死賭局。尊非捲入一場巨大的陰謀交易中，所有深陷其中的人都各懷鬼胎，腥風血雨的爭鬥不斷上演；張雨綺飾演的蘇笑與尊非愛恨交纏，兩人有着千絲萬縷的關係，為江湖味濃厚的電影增添一份神秘感。

鬥勇鬥謀火花不斷

沈騰一改以往喜劇形象，首度演出黑幫犯罪電影，挑戰化身為城府極深卻重情重義的黑幫大佬，憑着心狠手辣的手段在澳門混得風山水起。他演繹喜怒不形於色的角色，同時要面對兄弟道義與名成利就之間的取捨，會如何帶領觀眾走入江湖世界？除了沈騰外，66歲高捷是台灣電影界老戲骨，於《逆鱗》中飾演尊非倚仗的富商黃朝晉，然而老謀深算的黃朝晉卻慢慢露出真面目。對於扮演黑幫駕輕就熟的高捷，跟沈騰在電影中鬥勇鬥謀，火花不斷。

重現澳門回歸前面貌

沈騰談到為何轉戲路時表示，從沒有特別想轉型，認為只要遇到好劇本、好角色就會嘗試，對演出黑幫大哥亦沒有太大壓力。不過他笑稱對片中髮型有不滿，被導演欺騙了。

電影設定為回歸前的澳門，描寫在燈紅酒綠、紙醉金迷下的黑幫犯罪，電影團隊於澳門實景拍攝，務求重現1990年代澳門回歸前的面貌，為觀眾帶來更真實的觀賞體驗。片中講述東北黑幫到澳門發展非法賭船的故事，情節少不免有逃難及爆破場面，沈騰拍逃難戲分時，由於在綠幕環境下拍攝，花絮片中見他數次爆笑，令演員不斷NG，本來驚險刺激的劇情一下子變得滑稽，由江湖味濃厚的黑幫大佬尊非瞬間變回大家熟悉的「喜劇之王」。同場演員中，飾演沈騰手下的劉歡亦開玩笑地警告沈騰別再笑場，希望能早點下班。

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