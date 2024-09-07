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娛樂

魏浚笙陳蕾洪嘉豪11月開騷 齊擺Chok爆甫士拍海報

魏浚笙11月伙陳蕾洪嘉豪亞博開騷 享受合作拒台上騷肌

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）、陳蕾及洪嘉豪首度合作於11月16日假亞博舉行《KATCH OUR LIFE陳蕾×洪嘉豪×魏浚笙 音樂會》，他們十分雀躍，陳蕾笑稱心情緊張，擔心唱嚴肅的歌時望到洪嘉豪或Jeffrey會忍不住笑。洪嘉豪覺得三人的曲風不同，相信會幾好玩。

他們早前為音樂會拍攝海報，攝影師營造帶有王家衛電影感覺氛圍的場景，他們收起輕鬆心情與笑容，在鏡頭前擺Chok爆甫士，拍攝時不約而同想起王家衛電影世界的演員，洪嘉豪說：「我想做番啲氣質出嚟，有啲相係扮張國榮蹺腳。」陳蕾說：「我都有個曼玉（張曼玉）腦喺度！」洪嘉豪聞言說：「我係國榮腳，你係曼玉腦，Jeffrey本身就係城武（金城武）樣！」Jeffrey在旁傻笑。

Jeffrey享受演出不騷肌

音樂會主題鼓勵大家活在當下，勇敢做自己。Jeffrey稱會捉緊做人的信念，因為信念好緊要。陳蕾希望演出當晚大家可以好好享受當下，帶畀大家精彩的表演。陳蕾擅長編織，問會否為兩名男士編織演出服裝？她笑稱看兩人眼神已確認不打算著她織的衫，或者織小物件當護身符，當是首次合作的紀念品及祝福。洪嘉豪稱騷肌交給Jeffrey與陳蕾。Jeffrey說：「我真係無咗肌肉喇，今次好想純粹享受同兩人合作。」

娛樂組

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