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娛樂

失婚劉明軒持續進修 孫慧雪自嘲生B後變蠢 黃心美恐懼生育 等待一見鍾情

黃心美追求一見鍾情 劉明軒盼捉緊生育尾巴 孫慧雪照顧家庭嗌疲倦

【明報專訊】ViuTV播映中的選美真人騷《美麗40路》，由相隔6年回巢的黃心美聯同劉明軒及孫慧雪擔任主持，她們均年過40歲，在感情路經歷各異，認為年齡不重要，最重要活得精彩。今次她們一拍即合，黃心美被指重返ViuTV獲「一姐」待遇，失婚的她經歷父親及愛犬離世，對感情看得淡，只追求一見鍾情姻緣，對於生育有恐懼。劉明軒失婚後全程投入學業未有新戀情，但仍未放棄生兒育女。兩子之母的孫慧雪自認生B後變蠢，曾因湊小朋友問題跟丈夫嗌交，現在已調和學懂分工合作。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

黃心美、劉明軒及孫慧雪（阿雪）雖然首度合作，但已非常投契，無所不談。阿雪笑言經常分享私事時忘記熄咪，要不停問監製會否剪走。劉明軒表示8年沒做電視節目，最初也有點擔心，幸一直有做司儀工作，背稿方面無問題。黃心美繼主持首輯《全民造星》後，相隔6年再回歸ViuTV，被爆獲優待不用拍外景，但她否認重獲「一姐」地位，「只是製作組很了解我，總之太曬或要爆汗就一定不會找我！」

心美不心急找另一半

作為「40路」代表，42歲黃心美表示對年紀完全不在意，30多歲時已開始不再理幾多歲，只覺得長大後經歷了很多別離，包括爸爸及愛犬離世。目前單身的她表示不會因經歷婚姻失敗而害怕重投愛情，「不過已沒有感覺，完全沒想過拍拖，現在會經常去佛堂念經，雖然有人對我好好，不知是否追求我，但我通常都會即刻落閘，我喜歡一見鍾情，結過婚又離了婚！還急什麼，如果為了生BB就急啫！但是識了阿雪後，覺得生BB好痛苦，令我感恐懼」。

阿雪與老公不停嗌交

同是42歲的阿雪感嘆生完第二胎又蠢了點，表示差點忘記已踏入4字頭，雖然是3名主持中唯一仍處於婚姻狀態，卻稱不知自己是否最幸福一個，但肯定是最攰一個，她說：「放工返屋企還要湊仔，老公覺得自己放工就是休息，即是我無得休息，有無搞錯！所以不停跟他嗌交，不過已經調和了，現在大家分工合作。」

劉明軒：感情要慢慢煲

46歲劉明軒是三人中年紀最大，亦大方自認是眾主持中的姐姐，她說：「我進入40路都一段時間，但又不太在意，這幾年都是讀書，剛完成了一個遊戲治療碩士課程，之後還想再讀，但之前太大壓力，加上踏入40歲後，弄至周身骨痛，耳石移位及嚴重偏頭痛，觀眾會見到我有幾集口腫面腫，因為我服了類固醇。」她稱反而從來不相信一見鍾情，覺得應該要培養感情慢慢「煲」，可能要煲幾年，但絕對不會揀雙魚座，「我覺得兩個人真的相處到是很難的，現在到了這個年紀，我也不會遷就別人，其實我很喜歡小朋友，但沒有男友，不過即使未能抓緊生仔的尾巴，也不會覺得有遺憾」。

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相關字詞﹕孫慧雪 劉明軒 黃心美 美麗40路

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