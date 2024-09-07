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娛樂

陳慧琳明年7月紅館開騷賀入行30年 揀歌喚起回憶眼濕濕

陳慧琳明年7月紅館開騷 要劇本好過《無間道》至再拍戲

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）昨日出席品牌活動，宣布明年7月舉行紅館演唱會，「好開心，入紙申請多次終於獲批，如果今次申請仍不成功，我真的有想過到啟德體育園舉行」。Kelly稱不想開太多場，因好辛苦，剛剛好便可，心目中計劃開6至7場，但視乎觀眾反應而定。雖距離明年開演唱會仍有一段時間，但Kelly已開始構思rundown，配合香港歌迷，唱廣東歌為主，「昨日（前日）打風 ，我在家中搵了400首歌，但好難揀，我喜歡的觀眾未必喜歡，觀眾喜歡的我又唱過多次，不想再唱。聽回以前一些歌，喚起我很多回憶，有些聽到眼濕濕」。

要掂過《無間道》才接戲

明年是Kelly入行30年，笑言都可以視紅館演唱會為慶祝活動。會否拍電影？她表示應付不來，因演唱會舉行前還會出些新歌，又要拍MV，會花很多時間，「之前都有人找我拍電影，但劇本和角色不適合，要掂過《無間道》先會拍」。對於有報道指Kelly未舉行過台灣大型演唱會，將於明年舉行？Kelly否認，稱未有人接洽，不過也希望能在台灣舉行演唱會，因對上一次已是20幾歲時，當時還未有小巨蛋這個場地。

下周五（13日）是Kelly 52歲生日，可希望老公給她驚喜？她說：「唔使驚喜，正正常常便可以。（想收什麼禮物？）他現在身在外地公幹，當地有很多適合我的物品，給了他一張清單，已幫我買了很東多西，例如香水等。」她不要求老公送鑽石，笑言屋企很多，「現在生活方式已經不同，以前戴10卡鑽戒去炫耀，現在唔興，我一向很casual很少炫耀，全部收埋在夾萬，戴出來又提心吊膽，所以不再需要這些東西」。

至於兩兒子會有什麼表示？Kelly說：「都是惜我一啖和送束花，只要他們乖啲就得，不要經常窒我。他們又未到反叛期，亦不反叛，只間中講笑窒吓我，連爸爸都會窒。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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