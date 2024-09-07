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娛樂

《新聞女王》高海寧奪女配角金獎超興奮 佘詩曼力壓趙露思封「亞洲視后」

【明報專訊】2024年《亞洲影視內容大獎》前晚在台灣舉行頒獎禮，共計提名來自亞洲13個國家的140多個節目，合共頒發27組獎項，獲獎者來自多個國家。佘詩曼再度憑無綫劇集《新聞女王》封后，奪得「最佳亞洲製作電視節目/劇集女主角」金獎，同劇高海寧贏得「最佳亞洲製作電視節目/劇集女配角」金獎；張曦雯則憑《破毒強人》贏得「最佳亞洲製作電視節目/劇集女配角」銅獎。佘詩曼因有工作在身未能親身領獎，由高海寧代領。高海寧捧着兩獎座心情興奮，期待再跟佘詩曼合演《新聞女王2》有更好表現。

娛樂組

2024年《亞洲影視內容大獎》獲獎者來自亞洲多個地方，包括台灣、泰國、日本、韓國、蒙古、馬來西亞、新加坡及印尼等，無綫共獲3金1銀2銅6個獎項，包括去年憑台慶劇《新聞女王》獲獎無數的佘詩曼（阿佘）及第三度奪獎的高海寧，分膺女主角及女配角組別金獎；張曦雯亦憑台慶劇《破毒強人》奪女配角組別銅獎。內地人氣女星趙露思敗給阿佘，憑劇集《後浪》獲女主角銀獎。

阿佘︰非常激動及榮幸

阿佘在劇集《新聞女王》飾演Man姐一角大受歡迎，今年初在無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》再度登上視后寶座，並兼獲「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成三料視后。今次阿佘於《亞洲影視內容大獎》封后，揚威海外，演技再受肯定。她獲獎相當興奮，雖因工作關係未能親身出席盛會領獎，但仍開心於社交網留言表達謝意︰「對於獲得《亞洲內容大獎2024》最佳女主角，我感到非常激動及榮幸，感謝，感謝，感謝大會。由於工作行程緊密，很遺憾未能參與盛會。另外，要非常非常非常恭喜高海寧獲得最佳女配角！佢絕對值得拎呢個殊榮！讓我們期待第2季《新聞女王》。」

高海寧打邊爐慶功

高海寧再憑《新聞女王》獲獎，前晚以火紅色露腰晚裝高貴現身頒獎禮，捧着最佳女配角組別金獎的獎座開心嘟嘴拍照。她接受傳媒訪問稱非常開心憑角色「許詩晴」贏得多個獎項及得到認同，會繼續努力。談到阿佘贏得劇集女主角金獎，高海寧說︰「很戥她開心！代她上台領獎，比我自己上台領獎更開心，希望我們在《新聞女王2》會有更好表現。」她之後換上眼鏡Look出席「邊爐慶功宴」，在火鍋店開香檳，還大飲雞尾酒慶功。

張曦雯奪女配角銅獎

奪女配角銅獎的張曦雯表示很開心能夠獲獎，並感激《強人》系列金牌組合監製羅永賢及編審黃偉強，她說：「好開心呀，是一個超大的鼓勵。當然要多謝這套劇的製作團隊，有好好的對手，亦有好好的劇本。我哋強人系列嚟緊又會推出新一輯嘅《企業強人》，希望我哋到時再接再厲，帶到好的作品畀觀眾欣賞。」

無綫新聞部奪一金一銅

無綫新聞部製作《新聞透視》奪一金一銅，分別是《新聞透視：容我喘息兩個鐘》奪「最佳時事節目組別（亞洲特定市場）金獎」，及《新聞透視：不婚》奪「最佳時事節目組別（亞洲區域/國際市場）銅獎」。《溫拿50好時光》獲「最佳綜藝節目組別」銀獎。

相關字詞﹕趙露思 張曦雯 高海寧 佘詩曼 2024年「亞洲影視內容大獎」

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