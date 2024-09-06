【開箱】《無聲蛙鳴》 金允錫對抗瘋狂租客高旻示

誰是命案的受害者

《無聲蛙鳴》分別講述2000年及2021年兩個故事，先說2021年全煐夏（金允錫飾）按照病妻意願，一起離開首爾，遷到郊區經營民宿，直至妻子離世。某天柳誠娥（高旻示飾）帶着繼子河施賢（曹汝俊飾）到民宿度假，翌日突然消失，煐夏打掃時發現唱片染有血漬，洗手間充斥漂白水味道，閉路電視拍得柳誠娥攜着巨型行李箱離開，煐夏雖然得悉女方殺害繼子，但因擔心影響民宿聲譽而未有報警，若無其事地過活。一年之後，柳誠娥再次到訪，聲稱煐夏是共犯，並堅持買下民宿。

在2000年的時空，具相俊（尹啓相飾）花盡積蓄購入旅館，期待與妻兒迎來美好日子。一名住客在房內殺人兼分屍，疑犯雖已落網，卻因傳媒公開旅館名稱及地址，從此淪為「殺人旅店」生意一落千丈，亦沒人願意接手。背負巨債的具相俊因而患上精神病，妻子更自殺身亡。

兩個時空貫穿全劇

劇本把兩個不同年代，但背景相似的故事串連一起，導演透過燈光、造型與道具，清楚劃分界線，觀眾不難看出兩條主線。貫穿兩代故事的是女警尹寶旼（李姃垠飾），年輕時代由《非常律師禹英禑》河允景扮演。除了女警外，煐夏與晚年的相俊亦會相遇。兩條主線其實描述同一主題：如果某天發生意想不到的悲劇，應該如何應對？就像被高空擲物一樣，這種無從防備的不幸，值得觀眾思考。

劇集取名《無聲蛙鳴》也有意思，「青蛙」指有人隨意向池塘扔下石頭，青蛙被石頭砸中，池塘掀起水花，這場突如其來的騷亂，其他青蛙紛紛離開池塘，剩下被石頭砸傷的青蛙，即使作出呼救，又有誰會注意？扔石頭的人甚至反問「你為什麼出現在池塘裏？」劇中提到坊間普遍認為凶案的受害者只有死者及遺屬，事實卻是「青蛙」也受牽連。尾聲透過尹寶旼說「捉不到扔石頭的人，也不想追捕可憐的青蛙」，可謂饒有深意。

高旻示演瘋婦獲讚

劇集看點很多，包括新穎的題材、驚慄的情節、唯美的畫面，以及演員的表現，尤其是扮演瘋狂殺人犯柳誠娥的高旻示，她是「富二代」畫家，因家暴而與丈夫河在植（張勝祖飾）離婚，後者被判入獄，她因妒忌前夫的兒子而萌殺意，也因個性扭曲而激動殺人。高旻示瘋狂但不過火的表現值得讚賞，配上時尚造型，化身美艷動人的兇手，如無意外她可憑此角色提名各大頒獎禮。扮演全煐夏的金允錫沉着應對一切，不搞狗血情節，亦應加分。劇集前半部充滿神秘及懸疑氣氛，讓人窒息，後半部動作場面增加，節奏也變得明快，堪稱Netflix今年最佳韓劇之一。