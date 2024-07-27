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娛樂

《小丑：雙瘋》首映獲12分鐘掌聲 影評有讚有彈 Gaga戴8卡鑽戒 首拖未婚夫行紅氈

【明報專訊】第81屆威尼斯影展閉幕在即，《Joker小丑》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導，金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady Gaga合演續集《小丑：雙瘋》《Joker: Folie ÀDeux》，前日以競賽片姿態亮相，左手無名指戴上8卡鑽石訂婚戒指的Gaga，首次偕未婚夫米高波蘭斯基（Michael Polansky）行紅地氈，輕易成為鎂光燈焦點；首映禮結束後，觀眾起立拍掌12分鐘，現場反應熱烈，影評卻毁譽參半，美國「爛番茄」網站綜合43篇影評文章得分只有60%，成績令人意外。

改編自DC超級英雄漫畫的《Joker小丑》，講述華堅馮力士飾演《蝙蝠俠》經典奸角「小丑」亞瑟的成魔之路，2019年先奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎，再獲奧斯卡11項提名，最終包辦影帝和配樂兩獎，叫好之餘更加叫座，全球累積票房突破10億美元（約78億港元）大關，一度成為美國史上最賣座R級片（17歲以下觀衆須由成人陪同入場），這個紀錄直至最近才被另一超級英雄片《死侍與狼人》打破。

邊唱邊演好刺激

相隔5年，續集《小丑：雙瘋》改以音樂劇形式呈現，前日在威尼斯記者會上，導演托德菲臘斯解釋在拍攝首集期間，已曾跟華堅馮力士討論「音樂對亞瑟的重要性」，這個不擅辭令的反派，經常聞歌起舞，藉以宣泄個人感情；自認是《Joker小丑》忠實粉絲的Gaga認為，續集並非傳統的音樂劇，「這個很難界定，當對白不足以完全表達角色情緒時，音樂便成了另一途徑」。華堅馮力士憶述《小丑：雙瘋》開拍前，Gaga曾對他說：「拍攝期間，我們要現場演唱歌曲，我曾經反對，後來實行了，效果非常好，每次錄影都是獨一無二的版本，感覺相當刺激。」

有記者重提華堅馮力士答應演出《五月的你，十二月的她》導演托德希尼斯（Todd Haynes）的同志愛情片後，開鏡前5日突然辭演一事，他表示：「如果我在此回應，只能代表自己一方意見，這對今日不在場的工作人員來說，似乎並不妥當，所以我不會作答。」

今年7月Gaga擔任巴奧開幕禮表演嘉賓，其間跟法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）對談時，稱男友米高波蘭斯基為未婚夫，前日在《小丑：雙瘋》首映禮上，二人首次拍拖行紅地氈，穿著Christian Dior黑色Deep V長裙襯同色喱士帽子、戴上8卡鑽石訂婚戒指的Gaga，輕易成為全場焦點，加上華堅馮力士並非偕妻朗妮瑪拉（Rooney Mara）亮相，而是跟胞姊Rain Phoenix現身，更讓Gaga出盡風頭。

未必討好漫畫迷

《小丑：雙瘋》刻意選在《Joker小丑》開畫5年後的同一日、即今年10月4日在美國上映，故事延續上集結局，講述「小丑」亞瑟被捕並囚禁於阿卡漢精神病院後，跟女病人奎茵一見鍾情，後者受他薰陶變成小丑女，二人攜手令葛咸城陷入更加瘋狂的境地。首映禮結束後，全場觀眾起立拍掌長達12分鐘，其間不斷有人高呼「華堅」、「Gaga」以示讚賞，華堅馮力士先行離場，留下拍檔續享掌聲。

《Joker小丑》叫好叫座，續集能否延續佳績？英國電影雜誌《Empire》稱讚「兩個性格兇殘的精神病患者之間，產生一段甜蜜而迷人的音樂愛情故事，這種古怪的表達方式，未必能討好所有漫畫迷，但電影呈現出一種怪異的、悲劇的希望」；娛樂網站The Hollywood Reporter亦大讚Gaga表現「引人入勝，無論是獨唱抑或合唱，都為這部陰沉的電影帶來活力」。不過，美國時尚雜誌《Vanity Fair》批評此片「令人驚訝的枯燥乏味，（戲中）無意義的司法程序，有蔑視觀眾之嫌」；美媒《Variety》亦指「這是一部過於謹慎的續集」。

相關字詞﹕米高波蘭斯基 華堅馮力士 Lady Gaga 托德菲臘斯 小丑：雙瘋

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