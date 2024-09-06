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娛樂

【娛樂場】《山旮旯拯救隊》黃奕晨似少爺兵 王鋒未夠放

【明報專訊】ViuTV 新旅遊節目《山旮旯拯救隊》由黃奕晨、王鋒、許綽婷及狄達擔任主持，全輯15集，男女子分組拍攝。由黃奕晨與王鋒打頭陣，一連兩集到台灣拉拉山的三光部落發掘地區背後的故事。

三光部落理事長4年之約

談到城鄉規劃，在香港寸金尺土，不難令人聯想到收地起樓。反觀台灣近年推行「地方創生」，積極在鄉間尋求產業契機，讓年輕人返鄉有理，城鄉共存不是夢。《山旮旯拯救隊》拍攝隊到台灣，跟着新舊鄉民拯救山旮旯之地。15集共有7個故事，包括拉拉山的五月桃、金門烈嶼鄉的酒香、台北市郊坪林再飄的茶香、雲林西螺的醬油、猴硐的礦山、高雄「美濃菸仕物所」與花蓮新城的棒球教育。

第一個故事「看不見的後山」令人反思，黃奕晨與王鋒先到台北的文化園區參觀拉拉山五月桃製作的產品，主要是製作多款水蜜桃酒，翌日便展開往拉拉山三光部落之旅；在大學教授李沿儒帶領下，認識了三光部落的理事長阿偉，了解當地部落與種植地的變遷。沿儒老師是都市人，帶領學生協助三光部落的農產品發展、網絡行銷與研發二線產品等，成立三光五月桃合作社。啟發他的原因是見到當地原住民所種的水蜜桃被批發商不斷壓價，生活艱苦，亦留不住年輕人在部族生活。阿偉是幾年前由都市回部落生活，提到老一輩種農產品沒有行銷概念而被人壓價，現在少了中間一層剝削，情况已改善，他希望部族小朋友的父母能賺足夠的生活費讓孩子上學。阿偉跟黃奕晨與王鋒有4年之約，邀他們再訪，看發展成績。

王鋒是《全民造星V》參賽者，今年先後有5個主持節目播映，可見受重用，但《山旮旯拯救隊》是他參與首個旅遊節目，表現未夠放。至於黃奕晨是「少爺兵」，沒顧忌在鏡頭前說眼瞓，做粗重工作狂呻好攰、辛苦，要他採菇又說有密集恐懼症不肯靠近。阿偉教務農，黃奕晨伸手摸對方手臂讚強壯，阿偉認真說不要亂摸，他竟然再伸手，被第二次叫停不要再亂摸，他繼續嬉皮笑臉。可能他想製造節目效果，但有點令人覺得討厭。

許綽婷狄達體驗「微醺枝葉」

女子隊許綽婷與狄達被安排到山旮旯中的山旮旯，遠在台灣外島的金門烈嶼鄉，這次的地方創生是由一名返鄉青年陳家揚所發起的，他在各方助力下推動社區營造創造人流跟金流，規劃了許多結合當地特色的旅遊行程。「微醺枝葉」活動是體驗邊走邊喝當地特色高粱酒並認識當地社區特色的行程。

《山旮旯拯救隊》下周的行程會到台北市郊的坪林，過往是到宜蘭的必經道路，但雪山隧道開通後，這知名的茶鄉就沒落了。故事主角蔡威德並非坪林人，他串連了坪林年輕一輩「茶青」的心，辦雜誌、辦教育，結合茶文化產品，茶鄉也變得時尚。

《山旮旯拯救隊》

ViuTV

9月2日起（逢周一至五）

晚上11時播映

相關字詞﹕狄達 許綽婷 王鋒 黃奕晨 山旮旯拯救隊

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