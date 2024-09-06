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娛樂

朱晨麗鍾情善良孝順仔 努力經營社交網尋找內地商機

【明報專訊】朱晨麗昨日到旺角出席汽車品牌活動，沒有車牌的她表示被新款車吸引，心郁郁想報考車牌。有提議找個男友做司機，她笑言有一技之長的男士的確能增加吸引力，可以優先考慮，不過擇偶更注重品德，「最緊要孝順、心地好，就算不懂揸車，一齊搭車都可以」。

朱晨麗最近獲翁嘉穗的富商老公鄔友正垂青，列入最愛劇集美人榜的頭四位，朱晨麗多謝讚美，對於得到認同感高興，並曾與對方旗下的家品店合作，開心大家能互相支持。最近她趁未入劇組，努力經營社交網，響應無綫行政主席許濤鼓勵藝人到內地發展的方向，尋找更多商機，她說：「除了上載生活照，都考慮拍一些短片，分享自己跳芭蕾舞的心得，探索心理學、星座，幫人解決感情問題。」

自認按摩手勢不俗

顧及事業的同時，朱晨麗都希望生活上取得平衡，很想約朋友旅行，「今年忙工作未出過埠，以前一年去幾次泰國，旅遊夠晒平靚正，很享受做spa和按摩療程」。她指平時工作緊張，按摩是消除疲勞的方法，「最近去按摩，師傅說我濕氣重。（會否自資開按摩店？）都有想過，但要研究點搵技師，無理由我落手落腳做嘛！」她稱昔日跳舞當運動員，身邊有一班按摩師幫手解決奇難雜症，因而學識幾招按摩技巧，「我的按摩手勢不俗，希望將來做個好老婆」。

記者：鍾一虹

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