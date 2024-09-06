被前度斥「渣男」食軟飯 鄭梓浩列五點反駁 澄清無小三

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《中年好聲音》系列參賽者接連爆出負面新聞，之前有「中一生」已婚曹敏寶與梁浩銓傳緋聞，龍婷則與已婚製作人丘亞葵發生車廂Hello Kiss事件；最新是「中二生」鄭梓浩被舊愛Grace控訴。鄭梓浩（原名鄭家駒）1990年代出道成為歌手，曾推出兩張唱片。早年移居新西蘭，在當地結婚生子，婚姻破裂後回流香港，去年參加《中年好聲音2》，雖然11強止步，但帥氣外表及歌藝獲不少粉絲支持，不時舉行聚會，他亦簽約無綫。

同居6年被拋棄

Grace向傳媒表示是鄭梓浩初戀情人，2017年11月重遇並一起，當時鄭梓浩承諾會真心真意對她，又說後悔前半生有不少女伴，導致婚姻失敗。她稱當時借50萬給鄭梓浩找卡數及交租，之後對方說返港追夢，Grace出錢幫他打造韓星造型、影相及拍片等，又請對方父母及兩子去旅行。她與鄭梓浩同居6年，以為一家人生活好幸福，但去年12月底，鄭梓浩突然說離開這個家，又說會與新西蘭回港的大仔返內地長住，幫大仔醫肌肉萎縮症，當時Grace懷疑鄭梓浩外出有女人，對方不認。

今年1月，Grace在相機發現鄭梓浩跟一名女人的親密片段，此時對方才承認佛山有「小三」，每次返佛山做抖音直播都與「小三」一起，「小三」還資助鄭梓浩。Grace稱之後再發現鄭梓浩被一名出身演藝世家的半個圈中人「小四」包養，又騙女友送壯陽補品醫性功能障礙，Grace傷心決定大義滅親，覺得這個人好恐怖。

分手因大仔生病

鄭梓浩對於Grace的指控，昨日透過粉絲群組反駁，列出五點澄清，包括「有關於片中談及出軌的內容，本以為與前女友Grace分手後可以回到朋友關係，所以還有跟對方聯絡，但作為男性就當自己錯，不希望與她計較，其實一早已經與對方說分手」、「有關於『小三』提供性服務，其實根本就沒有這個人出現，至於回到內地做抖音的場地也是公司的直播間，在場的公司同事可以做證」、「壯陽藥純粹亂講」、「有關前女友Grace指出錢出力幫助尋回歌手夢想，其實分手的最終原因是因為大仔生病，以及她反對大仔回內地就醫，在醫院期間不斷來電騷擾」、「回到內地發展做直播每周三次，如果前女友Grace真的如所說的給予幾百萬費用，自己還需要這麼勤力做直播嗎？若果真的到內地做直播，也是純粹為了努掙錢醫治大仔的病」。

Grace斥大話精

對於鄭梓浩的澄清，Grace斥他是大話精，指「小三」影片是在前年12月4日拍攝，提出分手的日期是去年12月21日。她重申自己所說的都是事實，沒有誣衊對方。