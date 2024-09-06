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娛樂

《飯戲攻心》美指張蚊心酸同行財困輕生 古天樂協助幕後疏導情緒

【明報專訊】上月30日元朗一對情侶於村屋寓所燒炭亡，李姓男死者生前從事電影道具及陳設製作，他的弟弟向傳媒表示哥哥兩年前患腦癌，經常開工不足，疑陷財困，需靠朋友接濟。《飯戲攻心》美術指導張蚊前日轉發有關消息，難過表示對事件感到心酸，「自己今年都冇開過電影，其實有好多同行都真係坐咗喺度，加埋佢有病，雖然我同佢唔熟，但係感覺好似有一個朋友走咗咁，因為大家都活咗喺電影圈咁多年，見到呢個ending真係好sad」。張蚊向傳媒表示2024年是港產片雪上加霜的一年，她上一部參與電影是去年的《飯戲攻心2》，有搵機會做舞台劇，以及開班教電影美術。她稱有些資深同業畢生貢獻電影業，一把年紀要轉行很難，認為要電影業好，觀眾入場支持好重要。

古天樂對於有道具師輕生，感慨新冠疫情影響好大，電影行業停工，好多電影工作人員轉行後不再回來。他近期見好多新人入行，有不少女性做燈光、推攝影路軌。經濟不好少工開，很多人有難處，所以需要搵人幫助這些人疏導情緒，「近年開戲減少，希望數字不要再跌下去」。古天樂表示經濟是源頭，要在源頭上探討，有同政府部門傾，希望有新政策幫到行業，要商量可行性，暫時全年所有戲的票房，包括西片都跌，所有都受影響，要長時間調整，不單要觀眾支持，而是整個經濟復蘇。

娛樂組

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