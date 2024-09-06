《飯戲攻心》美指張蚊心酸同行財困輕生 古天樂協助幕後疏導情緒

【明報專訊】上月30日元朗一對情侶於村屋寓所燒炭亡，李姓男死者生前從事電影道具及陳設製作，他的弟弟向傳媒表示哥哥兩年前患腦癌，經常開工不足，疑陷財困，需靠朋友接濟。《飯戲攻心》美術指導張蚊前日轉發有關消息，難過表示對事件感到心酸，「自己今年都冇開過電影，其實有好多同行都真係坐咗喺度，加埋佢有病，雖然我同佢唔熟，但係感覺好似有一個朋友走咗咁，因為大家都活咗喺電影圈咁多年，見到呢個ending真係好sad」。張蚊向傳媒表示2024年是港產片雪上加霜的一年，她上一部參與電影是去年的《飯戲攻心2》，有搵機會做舞台劇，以及開班教電影美術。她稱有些資深同業畢生貢獻電影業，一把年紀要轉行很難，認為要電影業好，觀眾入場支持好重要。