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娛樂

「性感女神」李麗珍演苦命肥師奶 李靖筠難忘拍失身戲緊張爆汗

李麗珍為角色不介意蒼老變肥 李靖筠拍牀戲緊張到出汗

【明報專訊】導演羅耀輝2016年執導電影《幸運是我》贏得口碑，相隔8年再推出溫情小品《望月》，邀得李麗珍演繹歷盡滄桑的媽媽角色。李麗珍為角色化身肥師奶，以素顏及白髮示人，顛覆以往「開心少女組」和性感女神形象，她認為演員挑戰不同角色才好玩。演李麗珍女兒的李靖筠大讚「媽媽」親切，難忘拍失身戲緊張爆汗。羅耀輝作品不多，有感現今電影市道艱難，小本經營不能超支壓力大，希望觀眾入場支持。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

李麗珍、李靖筠、陳湛文、女團COLLAR成員李芯駖、張松枝和周祉君等主演《望月》，以家庭關係為題，刻劃一家人之間各有秘密，互相影響。李麗珍戲中化身重逾120磅，身形圓潤的肥師奶，素顏和搽白髮出鏡，飾演為家人勞心勞力的媽媽角色。

李麗珍拍完戲即減肥

對於顛覆性感女神形象，李麗珍說：「不緊要，演員要演不同角色先好玩，若經常做靚女就沒意思啦，今次幾有挑戰。」她透露接戲之初，導演羅耀輝並無要求她增肥，實情是她變肥在先，「新冠疫情期間，我暴飲暴食，睇劇食消夜和零食，自自然然變肥了，加上工作不多，又沒有喼弗，我同導演講肥了好多，他說我肥肥哋更適合演這個角色」。

58歲李麗珍拍畢電影後，立即減肥，不容身形再崩壞，「當年懷孕生女都試過120多磅，變肥拍戲是第一次。平時保持106磅，早排幫襯屋企樓下間懷舊麵包店，買了很多腸仔包食，體重又回升，我立即停了」。

「母女」培養出真感情

《望月》臨開工前，李麗珍不慎在家跌倒，左腳拗柴受傷，她多謝羅耀輝體諒和遷就，「有場戲我要撐拐杖拍，導演說不緊要，叫我直接當角色有風濕症狀。本來我想扮老一點，導演覺得我做回貼近現實年紀就夠」。羅耀輝笑談有場戲要上天台取景，本來安排幾個壯男抬腳傷的李麗珍上樓，結果她自行忍痛撐上去。

片中演李麗珍女兒的李靖筠表示「媽媽」負傷拍戲，可謂錯有錯着，間接帶她和演哥哥的陳湛文更快入戲，「我和陳湛文在片場經常提珍姐（李麗珍）要小心，一齊湊住這位『媽媽』，加快建立家人感覺」。李麗珍讚「女兒」表現出乎意料，隨時喊得出，有好大滴眼淚流出來；李靖筠稱珍姐比想像中親切，合作開心，「珍姐經常分享與女兒生活的細節，有時自己會投射感情入去，覺得自己好似佢個女。早前在亞洲電影節撞過珍姐女兒，好靚女，似媽咪」。

李靖筠拍牀戲勁尷尬

李靖筠戲中演「戀愛腦」角色，玩交友App識男仔而失身，回憶拍牀戲感覺尷尬，「我不是第一次拍牀戲，但永遠不會習慣。我沒有露點，不過劇情需要，導演要求我和對手戴玉麒互相呼喚名字，我緊張到不停出汗，要對手碰到我的汗水感不好意思，同埋失身這件事要重演，有點難度。（好多年前的事？）我不會答」。

羅耀輝過往為不少電影任編劇，包括《玻璃樽》、《我老婆唔夠秤》、《神經俠侶》、《矮仔多情》、《我老婆唔夠秤2我老公唔生性》等。2013年有機會執導《重口味》其中一個單元，2016年身兼編劇執導《幸運是我》，惠英紅和陳家樂主演。產量不多的他相隔8年拍《望月》，羅耀輝解釋要在逆市中開戲很艱難，加上這部戲是小本經營，壓力更大，「不想超支，要控制在14日內完成拍攝，每日開工都很珍惜，因為不知下次幾時有機會」。他希望透過電影提供一些娛樂、歡樂給大眾，呼喚觀眾入場支持。

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