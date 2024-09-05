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娛樂

【開箱】《Look Back-驀然回首》 青春殘酷物語 失去方知情重

【明報專訊】憑《鏈鋸人》爆紅的日本漫畫家藤本樹，2021年埋首創作這部血腥、暴力兼搞笑的人氣作品，同時透過集英社漫畫平台「少年Jump+」發表半自傳式短篇《Look Back》，雖然兩者風格各異，但同樣有捧場客，並先後宣布改編拍成動畫電影，當《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》暫時公映無期，片長只有58分鐘的《Look Back-驀然回首》6月28日已在日本開畫，入場人次突破100萬，累收17億日圓（約9130萬港元），登上票房冠軍，香港剛於8月29日上映，正好趕在暑假結束前，留下美麗而苦澀的回憶。

贏盡各界口碑

《鋼之鍊金術師》動畫電影導演押山清高自編自導的《Look Back-驀然回首》，故事簡單卻觸動人心，日本電影網站「Filmarks」及「映畫.com」同樣給予4.4分（滿分為5）好評，可謂贏盡口碑。據報藤本樹在看罷電影後，忍不住內心的興奮和激動，撰文表示：「我覺得在我的人生中，有人對我的作品如此真誠看待，不禁淚流滿面。在58分鐘內處處充滿驚喜，無法逐一細數。」就連日本電影、動畫及電玩界代表包括《蒼鷺與少年》監製鈴木敏夫、《哥斯拉-1》導演山崎貴、《潛龍諜影》創作人小島秀夫等都不約而同讚好，相當難得。

故事講述小學四年級生藤野經常透過校報發表四格漫畫，贏盡師生讚賞，直至從未上學、終日躲在家中作畫的京本加入發表行列，風頭蓋掩藤野，激發她的鬥心，可惜天資所限，直至升讀六年級仍沒明顯進步，最後決定放棄。某日老師請求藤野把畢業證書轉交京本，她不情願下登門拜訪，才得悉京本一直視自己為偶像，藤野難掩內心喜悅，兩名女生從此結成好友，並一起創作漫畫，最後獲得出版社青睞，高中畢業前已有連載機會，京本卻以考入美術大學為由，提議分道揚鑣，藤野不滿於是口出惡言，兩人不相往來。直至某日新聞報道傳來噩耗，藤野悲痛欲絕，但已恨錯難返。結局交代藤野再次執起畫筆，晝夜埋首創作，正好跟電影海報角落印有宣傳標語「一直畫下去」互相呼應。

配樂畫龍點睛

《Look Back-驀然回首》是藤本樹的半自傳作品，反映他投身漫畫界的過程，充滿喜怒哀樂，這跟港產片《填詞L》主旨可說不謀而合。藤本樹在日本東北部秋田縣出世，主角藤野和京本亦在東北六縣之一山形長大，若把二人名字拆開再重組，不就是「藤本」了嗎？故事取名「Look Back」也包含多重意思，一是藤本樹緬懷過去，並對影響其創作生涯的社會大事，經沉澱後作出回應，例如京本在美術大學遇害一幕，其實就是他對2019年發生京都動畫製作公司縱火案的死傷者，致以深切慰問和悼念。

另一方面，藤野在好友死後傷心過度，幻想自己創作的漫畫世界中京本尚在人間，更以小時候最自豪的四格漫畫，改寫京本遇害的悲慘命運，變成充滿幽默感結局；話說藤野使出筆下漫畫主角的絕招「鯊魚踢」，及時擊退兇手，表面威風颯颯，原來背脊已插着兇器，京本見狀忍不住出言提醒她「留意背後」，充滿黑色幽默，令人笑中帶淚。

日本動畫大師宮崎駿和新海誠的電影，一向重視配樂和歌曲，《Look Back-驀然回首》亦不例外，音樂人中村遼為此片帶來畫龍點睛之效，例如電影結局播出片尾曲《Light Song》，以聖詩般的莊嚴曲風，悼念京本的同時，歌頌她跟藤野的友誼，讓全場觀眾聽到戲院亮燈才依依不捨離開。

上映日期：8月29日

相關字詞﹕中村遙 鏈鋸人 藤本樹 Look Back-驀然回首 開箱

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