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娛樂

丹尼爾基克演牀戲求自然真實 參賽威尼斯新片首映 觀衆鼓掌9分鐘

【明報專訊】第81屆威尼斯影展前晚輪到《007：生死有時》丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的參賽片《Queer》首映，該片由《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導，《外灘探秘》祖史達奇（Drew Starkey）亦有份主演，故事改編「垮世代」（Beat Generation）作家威廉布洛斯（William S. Burroughs）的同名小說，講述丹尼爾的角色1950年代派駐墨西哥城工作，並與祖史達奇發展同志戀情。據美媒報道，首映座無虛席，有份參賽的《The Room Next Door》西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）亦偕女主角狄達絲雲頓（Tilda Swinton）捧場。電影放映完畢，觀衆熱烈鼓掌9分鐘，更有報道指是丹尼爾從影以來最優異的演出。

與太太兼《黑寡婦》女星麗素慧絲（Rachel Weisz）結伴踏上紅地氈的丹尼爾基克，在記者會提及片中與祖史達奇的牀戲，稱兩人都想拍得有趣，「其實片場拍親熱戲一點也不親密，因為擠滿了人，都在看着你，但我們只想演出來會感動，以及盡可能真實及自然」。他讚賞拍檔祖史達奇是漂亮又極好的演員，兩人合作愉快。

相關字詞﹕祖史達奇 魯卡加達連奴 威尼斯影展 丹尼爾基克

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