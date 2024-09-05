丹尼爾基克演牀戲求自然真實 參賽威尼斯新片首映 觀衆鼓掌9分鐘

與太太兼《黑寡婦》女星麗素慧絲（Rachel Weisz）結伴踏上紅地氈的丹尼爾基克，在記者會提及片中與祖史達奇的牀戲，稱兩人都想拍得有趣，「其實片場拍親熱戲一點也不親密，因為擠滿了人，都在看着你，但我們只想演出來會感動，以及盡可能真實及自然」。他讚賞拍檔祖史達奇是漂亮又極好的演員，兩人合作愉快。