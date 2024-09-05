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娛樂

Netflix《戰，亂》首進軍釜山影展開幕禮 嘉芙蓮丹露竹野內豐新片《生後世》閉幕

【明報專訊】釜山影展下月2至11日在海雲台舉行，影視串流平台Netflix作品全面進軍釜山，《分手的決心》朴贊郁監製兼編劇的《戰，亂》獲邀成為開幕電影。Netflix出品的台日韓劇集《影后》、《再見的延續》及《地獄公使2》亦會在On Screen單元首映。另外，閉幕片則是新加坡導演邱金海新作《生後世》，由法國女星嘉芙蓮丹露與日本男星竹野內豐合演。

第29屆韓國釜山影展前日公布今年共279部作品參展，其中開幕電影首次邀請影視串流平台Netflix的《戰，亂》揭幕；釜山影展代理執行主席朴道信表示，「這是一部對普通觀眾來說非常有吸引力的電影」。

《戰，亂》由朴贊郁監製及編劇，《殺錄直播》金相滿執導，集合《孩子轉運站》姜棟元、《閨密盜賞團》朴正民、《危樓深淵》車勝元、《勝利號》陳善圭等主演；故事以壬辰之亂（亦即明朝「萬曆朝鮮之役」）為背景，講述來自朝鮮最有影響力軍武世家的宗烈（朴正民飾），考中武舉，成為王上宣祖（車勝元飾）的護衛；姜棟元扮演的千永，則是跟宗烈一起成長的僕人，劍術高強，為了擺脫奴僕身分，孤軍作戰，兩人日後因王權與義兵的敵對關係再次碰頭。

《魔法阿爸》新加坡導演邱金海新片《生後世》（Spirit World），由《真實芳言》法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）、《第一刑事部的烏鴉》竹野內豐主演，獲邀成為閉幕電影，導演與嘉芙蓮屆時均會亮相。

《生後世》在日本取景，故事講述嘉芙蓮扮演步入暮年後感到迷失的知名歌手，到日本巡演期間猝逝變成鬼魂，踏入死後的世界。據報這是新加坡電影首次成為重要影展的閉幕片，並且在釜山世界首映。

另外，為紀念去年逝世的《末日廝殺橋》韓國男星李善均，大會安排了特別節目，放映李善均主演的《上流寄生族》、《我們的善熙》、《幸福的國家》、《我的大叔》等多部影視作品。

韓版《那些年》預告曝光

早前已公布韓版《那些年，我們一起追的女孩》會在釜山影展首映，預告片前日曝光。韓國女團Twice成員多賢伙拍《雲畫的月光》振永主演的韓版《那些年》，在53秒的預告片中，重現台版原著的三大經典場面，包括罰企、原子筆篤背及打水戰等；韓國網民留言表示預告片充滿青春氣息，期待該片正式上映。《那些年》是台灣作家九把刀親自編劇及執導自己的半自傳同名小說，由柯震東伙拍陳妍希主演，2011年上映時叫好叫座，日本率先重拍，由山田裕貴和齋藤飛鳥主演，泰國版則於去年公映。

台劇《影后》釜山首映

另外，釜山影展On Screen單元主攻串流平台作品，據悉會在Netflix上架的台劇《影后》、《俗女養成記3》、日劇《再見的延續》及韓劇《地獄公使2》，均會在釜山首度登場。其中《影后》由謝盈萱、楊謹華及薛仕凌等主演，全劇共12集，講述謝盈萱與楊謹華在演藝圈同期出道，被傳媒視為競爭對手，但兩人私下感情要好，直到前者決定嫁給薛仕凌後，閨密關係決裂。據美媒報道，Netflix將加強華語節目內容，台灣更將成為製作中心。

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