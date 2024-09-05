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娛樂

【娛樂場】《郵差本傳》 穿梭陰陽送信解生死心結

【明報專訊】西九文化區與再構造劇場聯合主辦及製作《郵差本傳》，9月5至8日於自由空間大盒公演，是再構造劇場去年開始的網絡小說改編計劃「後人類藝文研究社」最後一部曲。

導演甄拔濤挑選了3個風格迥異的作品，將之收納到一個命題︰人如何面對痛苦與放下（或放不下），包括改編作者橘子綠茶同名小說《魂端VR視像會議》，講述受害者與加害者的逆轉，內藏無法釋懷的怨恨；唉瘋人的《女神把我煉成了玩家》改編成《女神》，談及對兩段感情的耿耿於懷，變成害怕去愛，以及改編自西樓月如鈎《我係窮郵差，專門幫陰陽相隔嘅人送信》的作品《郵差》（第一部）與《郵差本傳》，描述主角過往種下的因緣，釀成苦果，終須來個了斷。

來回地獄人間拯救至親

《郵差》（第一部）今年3月上演，講述每名香港市民，一生之中可享有一次別具意義的郵政免費服務，寄一封信予陰陽相隔的至親。主角南門亮因天生容易深層睡眠，所以可隨時穿梭陰陽，成為新任郵差替生者送信給死者，解開生死執著，透過3個別人的經歷，看他穿梭陰陽間送信的世界觀，以及不同委託人的生死故事。

《郵差本傳》由黎逸正、冼樂欣、蕭鎮邦、洪節華、譚安婷與毛曉珊主演，獨立成篇集中在南門亮身上，帶出真正主題，談生死、遺憾、命定。

南門亮從奇幻際遇中得到的生命省思，他曾經如多數青年，迷惘於諸般成長考驗，當胞姊離奇失蹤、生死未卜，知己佟堇萓又隱藏秘密，令他加倍困惱且執著解謎。

直到南門亮偶遇一名與眾不同的郵差前輩，安排他成為穿梭陰陽的郵遞專員，通過睡夢游走兩界之間，協助未亡人向逝者派送「一生人可寄一封」的信件後，他對世道人情的感悟，從此不再一樣。他面對自己生關死劫的解結旅程，嘗試越過傷痛，來回地獄人間，拯救至親。

導演甄拔濤認為人面對死亡時會痛，因為我們沒辦法接受分離的現實，然而誰又可以輕易接受。

互動體驗 觀眾需離座籲輕裝

《郵差》（第一部）是一趟利用耳機引領觀眾游走的體驗劇場，《郵差本傳》也具參與性，讓觀眾念頭流動，以身體感受郵差穿梭生死。由於演出期間觀眾需要離開座位走動，大會提醒觀眾盡量行裝輕便。

此外，自由空間內的留白Livehouse於9月5日至20日推出《郵差本傳》限定餐飲，「細味」南門亮穿越陰陽的心路歷程，菜式包括地府綠油油、勇闖地獄之門、陰陽審判。劇中帶南門亮入行的郵差前輩，因為心結而經常失眠，無法睡覺依靠飲酒才可繼續「工作」，他隨身常備的「醉生夢死」成為限定雞尾酒。持票人士更可享九折優惠。

相關字詞﹕西樓月如鈎 黎逸正 甄拔濤 再構造劇場 郵差本傳

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