董瑋相隔7年出山 劉俊謙動作連場多內心戲

著名武術及動作指導兼導演董瑋從影多年不時客串，相隔7年出山參演《武替道》。戲中他飾演性格固執的過氣武指「森哥」，一心帶領年輕一代重拾香港動作片光輝。導演梁冠堯表示選擇董瑋演「森哥」，因為對方具有深厚背景和豐富演藝經驗，符合角色需求，「李森這個角色，個人經歷過好多高低。我們第一個要求就是他行出來，觀眾要相信他是曾經歷過這些的人；第二就是他有氣場」。董瑋無論氣場抑或演技，都展現出深厚功力，演活森哥一角。

除董瑋外，劉俊謙飾演的「龍仔」也是關鍵角色。導演梁冠舜表示要找一名能夠表現出動作武師身手的年輕演員不容易，「搵龍仔這個角色，某程度上有些挑戰，在現今市場，搵這個歲數的人飾演，身手同武師差不多，其實好困難，後來選擇了劉俊謙。」劉俊謙之前在《九龍城寨之圍城》憑「信一」一角，獲觀眾大讚身手好，今次他除再次挑戰動作場面外，還要演繹「龍仔」在行業飽受挫折的內心戲，展示多面向演技。

娛樂組