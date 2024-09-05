Sica得知母選美最驚家變 魏浚笙追蹤馬麗如社交網

除Sica媽媽參賽成為熱話外，19號陳雅慧（仙迪）在海選時，駱振偉看到她寄來的泳衣照已忍不住說：「佢都搏殺喎！」孫慧雪問仙迪穿泳衣應該無問題時，她自信笑稱：「等緊呢個環節好耐，等咗廿年喇！」

文芷苓大方認整容

評判競猜這一組參賽者中，誰的社交平台帳號最多人追蹤，貼士是16號馬麗如的社交平台帳號被魏浚笙與劉俊謙追蹤；17號黃捷穎獲吳保錡和歐陽偉豪（Ben Sir）追蹤；仙迪被ERROR隊長梁業（肥仔）追蹤。最後結果得到魏浚笙與劉俊謙加持的馬麗如，以4.85萬followers力壓同組參賽者。

評判又競猜哪幾名參賽者面部曾微調，30號鋼管舞學校創辦人文芷苓（校長）自爆由頭髮開始，以至臉上任何部位都整過，她認為今時今日整容已不是什麼大不了的事。

娛樂組