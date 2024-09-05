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娛樂

Sica得知母選美最驚家變 魏浚笙追蹤馬麗如社交網

【明報專訊】ViuTV選美真人騷《美麗40路》前晚播出第二集，16至35號參賽者登場。26號參賽者50歲洪淑燕（榴槤洪）是ViuTV藝人何洛瑤（Sica）媽媽，面試時被問人生最大成就，她答「生咗個女」，自認比女兒更加「跳掣」。她說：「覺得自己得六十幾歲命，應該都係活多十幾年，所以有咩想做就做埋佢囉。」引得評判大笑，有評判笑稱：「內在完全唔似50歲，同Sica差唔多。」Sica接受大會訪問搞笑說：「最擔心都係家變，身邊識好多人入行後，一係分手、一係拋妻棄子，我最擔心家庭暴力啫，冇乜所謂，鍾意追夢就追囉。」

除Sica媽媽參賽成為熱話外，19號陳雅慧（仙迪）在海選時，駱振偉看到她寄來的泳衣照已忍不住說：「佢都搏殺喎！」孫慧雪問仙迪穿泳衣應該無問題時，她自信笑稱：「等緊呢個環節好耐，等咗廿年喇！」

文芷苓大方認整容

評判競猜這一組參賽者中，誰的社交平台帳號最多人追蹤，貼士是16號馬麗如的社交平台帳號被魏浚笙與劉俊謙追蹤；17號黃捷穎獲吳保錡和歐陽偉豪（Ben Sir）追蹤；仙迪被ERROR隊長梁業（肥仔）追蹤。最後結果得到魏浚笙與劉俊謙加持的馬麗如，以4.85萬followers力壓同組參賽者。

評判又競猜哪幾名參賽者面部曾微調，30號鋼管舞學校創辦人文芷苓（校長）自爆由頭髮開始，以至臉上任何部位都整過，她認為今時今日整容已不是什麼大不了的事。

娛樂組

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