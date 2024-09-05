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娛樂

「開心舞」成熱話 古仔：演戲耽誤跳舞 李駿傑想拍《九龍城寨》續集做跟班

【明報專訊】古天樂（古仔）與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨日出席護膚品牌活動，吸引大批粉絲到場支持。古仔與合演無綫劇《神鵰俠侶》的「姑姑」李若彤在內地拍廣告，大讚李若彤依然美麗。近日網上瘋傳古仔在陳慧嫻歌曲MV中跳「開心舞」片段，稱他被演戲耽誤了跳舞，古仔有留意，自嘲一早應該去跳舞。李駿傑首次近距離接觸古仔緊張到唞不到氣，想跟對方合作拍《九龍城寨之圍城》續集，出場即死都不介意。

記者：柯美

古仔與李若彤29年前合演《神鵰俠侶》，近日二人在內地拍廣告，「過兒」大讚「姑姑」完全沒變，依然那麼美麗，狀態保持得很好，「我們上次合作是賀歲片《金雞》，雖然很久沒見，但每年生日會互相祝賀。拍廣告時有重提當年拍劇生活，我與無綫幕後人員仍保持聯絡，間中有飯敘，我話下次叫埋她。（會否再合作拍劇？）拍劇要夾時間，電影就可以」。

School Tour首站回母校

談到香港演藝人協會（演協）舉行School Tour，透過到訪學校關顧學生情緒，身為演協會長的古仔表示下周第一次到母校迦密中學，邀請一班年輕藝人表演，還有當年的同學出席，藉此鼓勵學生，「學生讀書有一定壓力，尤其面對考試，入校園跟同學傾偈，分享個人心得和如何放鬆自己。自從School Tour短片出街後，接獲多間學校詢問，問可否到他們學校表演，我想先汲取第一次經驗，概念是不停巡迴，我有時間，能夠出席都會到」。

有網民近日「考古」發現他當年在陳慧嫻《Dancing Boy》的卡拉OK版MV中大跳「開心舞」，稱舞技超越他的名曲《今期流行》，問古仔回母校會否唱歌跳舞表演？他說：「唱歌唔會，跳舞更加唔會。」對於網民指他是被演戲耽誤了跳舞，他笑說：「係呀，一早應該跳舞啦。」會否考慮出跳舞單曲？他笑說：「唔會啦，完全冇興趣，我又唔係青春過人，留番畀啲年輕人。」

無綫包薪無理騷錢

宣萱近日被指當年在無綫拍劇騷錢多過王菲，有估計古仔騷錢更加厲害，他說：「不知別人的騷錢，我騷錢有幾多都忘記了，我當年包薪，有騷錢，不過無理過。點算一個騷錢，我拍電視劇6個月，半小時為一個騷，當時還兼顧拍戲，有兩小時休息時間都去咗拍戲，完全無理過騷錢，都有加薪。（是否好似吳君如加得50元？）沒那麼少，君如的年代早我十幾年，是我的上上幾代，應未有包薪制。我加薪有10%以上，都好好，當時拍戲，加咗人工亦可以抽佣。」

Jeremy自薦做古生條𡃁

Jeremy非第一次見古天樂，但那麼近距離接觸是首次，「好似見神的感覺，我由細睇古生（古天樂）的戲大，以前感覺很遠距離，估不到現在可那麼近，緊張到唞不到氣，不敢跟他說話。有機會當然想與古生合作拍戲，希望可以在《九龍城寨之圍城》續集做佢條𡃁，就算一出場即死都不介意。我拍動作場面沒問題，之前MIRROR《12怪盜》都有動作戲，未拍前都擔心拍打戲很恐怖，拍後才知武指會就鏡頭，不是真打」。他現在為MIRROR與COLLAR合作的音樂會做準備，「今次兩隊成員第一次合作，希望有不同火花，要迫Jer（柳應廷）多跳舞，突破自己。（跳舞不是Jer強項？）他與MIRROR合作6年，已是舞王。」

否認女人緣不及Edan

Jeremy本月8日29歲生日，表示當天沒有工作，應會跟他同日生日的經理人花姐（黃慧君）和MIRROR隊友一起慶祝。他心儀的女生沒約他一起慶生？Jeremy表示沒有。有指呂爵安（Edan）的女人緣較他好？Jeremy不承認：「我還好，Edan那些是緋聞，不代表他有拍拖，我沒去八卦向他求證。」單身的Jeremy承認想拍拖，但沒以前那麼恨，什麼人都可以，現在人長大，要遇到合適對象才會發展，「我只拍過0.5次拖，因拍拖時間很短，未到慘痛已分手」。

相關字詞﹕MIRROR成員李駿傑（Jeremy） 古天樂（古仔）

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