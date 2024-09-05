譚俊彥爆陳曉華「有咗」 單身龔嘉欣澳洲公幹盼艷遇

龔嘉欣將與陳山聰赴澳洲工作，會多留一天旅遊，「我想去咖啡室等浪漫偶遇，我仍單身，學識要主動爭取，但等結婚才公開戀情」。譚俊彥鼓勵龔嘉欣多出外結識異性，相信緣分到來擋不住。談到陳曉華與朱敏瀚傳結婚，問到日前跟陳曉華聚會的譚俊彥有否收喜帖？他說：「唔係有咗咩？我講笑咋，食飯時個個笑佢，我話佢結婚係假，有咗先真。」陳曉華有何反應？譚俊彥：「佢笑囉，我個人認為呢單只係花邊新聞。」

陳豪自誇全家中文最叻

陳豪跟太太陳茵媺的3子女開學兩周，夫妻變得忙碌，要分工合作教功課，「他們長大了，有個升到5年級，老師說課文一年比一年深，聽到我們個心卜卜跳。除幫子女聘請老師補習，我和太太都會親自教，英文交給太太，中文由我負責，全家中文我最叻，做專家」。對於無綫主席許濤鼓勵藝員積極向大灣區市場發展，他聽到未來有更多拍戲、商演機會，覺得很開心，笑言：「我的普通話可以發揚光大。」

記者：鍾一虹