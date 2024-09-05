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娛樂

范冰冰透視裝登香港時裝騷 惠英紅壓軸行天橋手震腳震

范冰冰現身香港故宮文化博物館時裝騷 冷艷妝容添神秘

【明報專訊】CENTRESTAGE ELITES開幕時裝騷前晚於香港故宮文化博物館舉行，大會邀得首名躋身巴黎高級訂製時裝周的香港設計師Robert Wun（雲惟駿）舉行開幕時裝表演，邀請內地女星范冰冰、陳慧琳、鄧麗欣、何超儀和倪晨曦等穿著他設計的服裝亮相。范冰冰穿上以宇宙為主題，釘滿水晶閃石的深紫色透視薄紗長裙戴頭紗，配上冷艷化妝，高貴又性感，令人眼前一亮。惠英紅任模特兒壓軸行天橋，4年多沒在港工作的她心情興奮，自爆行騷時緊張到手震腳震。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

范冰冰一身服裝據稱花1430小時釘上9.7萬顆水晶閃石，從頭紗到晚裝都高貴閃亮。狀態大勇的范冰冰雖未有安排受訪，但她擺出不同甫士任影，友善向傳媒揮手打招呼。

最近有傳范冰冰在香港置業，居於半山豪宅，又指她向外發展，繼拍畢荷李活電影《The Ice Road 2：Road to the Sky》後，有傳已接另一部戲，正在籌備中。同場鄧麗欣穿著紅色低胸長裙，性感搶鏡；戴上紅色帽的陳慧琳穿紅色露肩裝，型格又性感。

否認賺到盆滿缽滿

惠英紅以全黑貴婦造型現身，獲邀為時裝騷任模特兒壓軸行天橋，表示今次是相隔4年多再回港工作，很開心興奮，自爆行天橋時，因台下很多熟人睇住，十分緊張，細心看會見到她手震腳震，「因為太耐冇回香港工作，點解冇人搵我呢？之後見到Kelly（陳慧琳）便問她知不知行天橋的是我？她稱不知，只見到行出來嗰個人型到爆！」

多年不回港工作，是否因在內地賺到盆滿缽滿？惠英紅說：「不是，邊度搵我就去邊度，我冇所謂，可能香港有些劇本不太適合我，遲啲有好的劇本，一定會回來。之後再出席一個活動便立即去佛山為新戲開工，緊接再拍新劇和綜藝節目。」她透露新戲有些騎馬戲分，所以現在膝頭黐滿膠布，「因為騎咗好耐，膝頭有點痠痛腳軟，始終都60多歲，現在有點驚騎馬，不會騎得好快」。

冇追求者 求介紹

惠英紅表示在內地逾4年，差不多所有小鮮肉和老臘肉都合作過，什麼工作都涉獵。問可有追求者出現？她笑說：「沒有，大家快啲介紹，身邊全部都名草有花，我不是旁邊的野花，仍是鮮花來的。」她馬不停蹄工作賺錢，有否考慮停下來享受生活？惠英紅稱很享受開工，「因為有很多人陪，覺得開工最開心，如果真的退休，相信自己沒有現在咁靚，不是吝嗇賺幾多錢，而是一個寄託和習慣，有人需要我都好緊要，如果我的男朋友需要我的話，我不介意放棄事業」。

惠英紅稱與陳家樂曾於電影演過兩次母子，知道對方榮升爸爸，「兒子」有傳BB相給她看，可惜今次回港未能夾到時間探BB，「都好戥他開心，真的睇住陳家樂大，他演過我個仔兩次，假假哋我都算做了嫲嫲，已封了大利市給他」。

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