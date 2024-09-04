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劉亞仁涉毒罪成判監一年 官斥藥物依賴嚴重行為卑劣 罰款2萬當庭羈押

【明報專訊】《收屍人》37歲韓國影帝劉亞仁涉嫌濫用麻醉藥異丙酚（Propofol）、非法購買安眠藥、吸食兼教唆他人服用大麻，並教唆他人毁滅證據等，案件自去年12月開審至今，經過7次聆訊後，昨日首爾中央地方法院宣判劉亞仁罪成，法官認為他對藥物依賴相當嚴重，再犯機會較高，加上有棄保潛逃風險，決定判處一年有期徒刑，當庭羈押，並罰款200萬韓圜（約1.16萬港元），另需接受80小時戒毒輔導，再追加154萬韓圜（約8700港元）罰金。

今年7月，檢方在最後一次聆訊要求法院對劉亞仁判刑4年，後者表示「對於我的錯誤，正深刻反省並謝罪；因為我而受傷的家人、同事及粉絲，我真心抱歉。通過此事回顧自己人生，我發誓要更成熟、更有責任感。無論判決結果如何，我會成為更健康的人，報答珍惜我者，並貢獻社會」。昨日下午劉亞仁西裝筆挺抵達首爾中央地方法院，對於記者提問，一律拒絕回答，僅禮貌地微笑。

宣判之前，法官表明「考慮到劉亞仁犯罪的時間、方式、數量和金錢，無可避免需接受嚴厲處罰」；又指他利用法律漏洞，非法取得異丙酚及安眠藥等署方藥物，行為卑劣，雖屬初犯，且承認部分罪名，但他對精神科藥物的依賴情况相當嚴重，再犯案機會較高，加上有棄保潛逃風險，決定判監一年，並當庭羈押。法官宣判後，問劉亞仁「有什麼想說」，他簡單回應：「很抱歉，事件惹起很多人關注和擔憂。」

劉亞仁被指2020年起，涉嫌吸食大麻、可卡因、氯胺酮（俗稱K仔）等多種毒品，他在受審期間，僅承認曾食大麻，並在手術過程中注射異丙酚，其他指控包括借用家人名義購買大量安眠藥、教唆他人吸毒並毁滅證據等，一律否認。根據檢方證供，劉亞仁自2020年9月至2022年3月期間，以接受美容手術為藉口，先後到過14間醫院，注射181次異丙酚，涉款5億韓圜（約292萬港元）；2021年5月到2022年8月，他又借用父親和胞姊名義，非法取得44張醫生處方，購入超過1010顆安眠藥，涉嫌違反毒品管制條例而遭起訴。

男性密友崔某緩刑兩年

跟劉亞仁一同被捕、涉嫌在海外吸毒的男性密友崔某，獲判有期徒刑8個月，緩刑兩年，以及40小時戒毒輔導。劉亞仁涉毒案暫告一段落，然而首爾龍山警署7月立案調查他性侵30歲男子，目前仍未開庭審議，根據韓國法例，同性性侵等同強姦罪。案情指受害者A先生在龍山區一座商住大廈內遭人性侵，認定劉亞仁是加害者，翌日報警求助，警方調查目標之一，劉亞仁犯案時有否受毒品影響，如今涉毒案罪成判監，恐怕形勢將對他更不利。

相關字詞﹕異丙酚 涉毒 劉亞仁

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