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娛樂

【娛樂場】「香港美食—找素真漢子」 敖嘉年傳授茹素攻略

【明報專訊】崇尚素食主義的敖嘉年茹素逾10年，過往曾在不同節目分享茹素心得。兩年前他加盟港台主持時事資訊節目《凝聚香港》，近日新增「香港美食—找素真漢子」環節，由敖嘉年介紹各種素食，分享自身經驗。

節目監製張永添表示「香港美食」環節曾推出過不同主題，例如調味珍品、航空餐飲等。鑑於港人日益注重健康，愈來愈多人支持素食文化，新一季主題決定聚焦本地素食選擇，「我哋知道敖嘉年食素多年，相信他有很多關於這方面的心得。他一口答應主持這個新環節，提供了很多有用的資訊和題材。此前我們還擔心素食主題充撐不了13集內容，沒想到敖嘉年的資料多到要我們篩選」。

為愛貓決心「轉素」

敖嘉年開心獲機會向大眾分享自己「轉素」經驗，透露有家人茹素，一早便有食素的想法，「當時懷疑自己能否堅持下去，或者身體能否承受得到，一直沒有付諸實行」。令他決心「轉素」的契機是因為愛貓，「那時候我的愛貓過身，心裏很難過，想到牠身體的痛楚，又再想想那些豬牛羊等動物被宰割為食物時，同樣感到痛楚，便覺得很難受。於是就想不如試下戒肉，慢慢習慣茹素生活」。

捱過心癮 無「肉」念

敖嘉年坐言起行，「一刀切」戒絕所有肉類，「起初當然有很多不適應的地方，特別是拍戲時，大多安排吃外賣燒味飯，真的很大誘惑。幸好我忍了下來，將自己飯盒的叉燒、油雞都夾到其他同事的飯盒裏，只食白飯。若然食炒飯，我就將肉粒逐一夾出來」。

漸漸適應後，敖嘉年捱過了最大心癮階段，變得沒有什麼「肉」念，現在將以前最愛的龍蝦伊麵放在面前也沒有感覺。他稱茹素不會影響工作，因為會預先溝通，避免接拍一些要吃肉的工作，若獲邀出席開幕剪綵活動，他會跟客戶溝通，建議將切燒豬儀式改用素糕點代替。

介紹素食好去處

敖嘉年認為很多人疑惑素食會不夠營養，特別邀請純素營養師朋友一起到街市買食材，告訴大家全穀物、豆類、海藻等全是均衡素食的營養來源。節目中他還親自示範家常中西素食菜式，例如亞參醬素魚柳（豆腐皮紫菜包豆腐）、彩虹素食All day breakfast等，提倡自製又平又健康的家常素食。

因本地素食選擇不算很多，敖嘉年稱親自下廚可更彈性做出喜愛的菜式。他又會走訪不同地方，品嘗高質素食料理，踏足素食者的飲茶好去處，試食素食點心；還體驗農耕樂，親自製班蘭月餅應節。

「香港美食—找素真漢子」 港台電視32

逢星期四《凝聚香港》節目時段內播映

相關字詞﹕港台 茹素 敖嘉年

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