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娛樂

藍奕邦曾遭環球唱片禁任同志活動大使 周殷廷「笑到碌地」 獲准出席讚公司開明

藍奕邦爆曾被環球唱片禁擔任同志活動大使 拒再簽舊東家：未必要我
ANSONBEAN發完脾氣向女友唱歌道歉 張天穎爆同男友親暱舉動

【明報專訊】藍奕邦、周殷廷、ANSONBEAN（陳毅燊）和女友張天穎等昨日到鰂魚涌出席「香港一點粉紅2024嘉年華」發布會。藍奕邦在台上大爆10年前仍是環球唱片歌手，不獲批准任此活動大使，強調當時沒有生氣，明白公司有不同考慮因素，現在是獨立歌手的他開心可以參加同志活動。跟環球有合作關係的周殷廷聽後「笑到碌地」，因兩人待遇大相逕庭，透露昨日獲公司批准任活動大使，讚環球開明。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

藍奕邦憶2014年仍是環球歌手時，公司不批准任同志活動大使，強調當時沒有因此生氣，明白那個年代公司的立場，有不同考慮因素，現在他可以參加同志活動很開心。問到做環球歌手是否有很多限制？他沒有回答，只說：「我已經走了，聽到環球已大換血，大家都各散東西。」

有沒有機會再簽環球？藍奕邦說：「不會，環球都未必要我啦，做了獨立歌手3年，今年出道20周年紀念，下半年計劃有些表演上的搞作。」他稱與周殷廷曾是舊同事，同場重聚非常開心，「見到YT（周殷廷）近年做出成績，很替他開心，他是很勤力和有規矩的歌手，既有身形又識跳舞」。

周常與公司高層溝通

周殷廷透露去年8月已約滿環球，不過雙方關係良好，故履行之前合約條款繼續合作，他經常與高層溝通，覺得環球很開明，「聽到藍奕邦講環球當年不准他做活動大使，我笑到碌地，因為環球今（昨）日畀我來做活動大使」。他稱與環球現時靠個「信」字合作，早前推出新歌及開音樂會後，覺得有合作空間，重新展開傾談續約，「我會優先跟環球傾合約，除非不合作，才接觸其他公司，覺得做人要講道義」。不過他笑言傾續約時獅子開大口：「我要求要10億，公司當然希望員工收零報酬啦，所以大家傾約時要公道。」

ANSONBEAN想與女友拍戲

ANSONBEAN最近與女友張天穎一起作曲，期待將來繼續合作，甚至同台表演，不過要找適合機會，覺得跟女友首次同台是難忘事。問到之前合作出歌有沒有鬧交？他說：「沒有鬧交，但有少少摩擦，因為我錄音時有點咳嗽，變得忟憎，慶幸呢個經歷帶來作曲靈感。我們都明白拍拖一定會有摩擦和高低起伏，會努力維繫感情。」他自爆發完脾氣，以唱歌形式向女友道歉，若有機會也想跟對方一起拍戲。

張天穎盼保持熱戀狀態

張天穎透露平時與ANSONBEAN相處，會互相包容，又會用不同方法鼓勵男友抒發情緒，「戶外活動很熱，又怕出街惹人注目拍照，我們平時相約在家中打機、作曲，每日又會通電話分享3件感恩的事，有時他會爆金句，講『感恩有你陪住我』，我會很感動」。她表示與ANSONBEAN拍拖七八個月，感覺甜蜜，希望關係能持續保鮮，像父母婚後多年仍然恩愛如昔。

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相關字詞﹕張天穎 一點粉紅 周殷廷（YT） 藍奕邦

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