【明報專訊】鄭丹瑞(旦哥)與太太育有兩女鄭瑤(Zaneta)和鄭珉(Amanda),大女Zaneta今年初公開跟男友Jacob戀情,男友外形跟黎明相像有「翻版黎明」之稱。昨日Zaneta在社交平台宣布喜訊,貼出多張跟男友Jacob的合照及曬鑽戒照,宣布即將嫁人。Zaneta留言稱「Days have been brighter lately #isaidyes」。