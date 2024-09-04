呂爵安：不會一時衝動閃婚 陳凱詠最想被照顧

盼合作綜藝節目玩到癲

Edan透露主動提出找Jace合唱，「當年我們做直播節目需要反應快，她好叻，發覺大家合作幾有火花。即使過去3年跟她沒聯絡，不過一見面即重拾默契，連出騷前也不需太多熱身。眼見近年本地較少有男女合唱K歌，便有此構思」。

《漸漸我們》是描述男女分手的傷感，Edan笑稱視Jace為好兄弟，若要演繹熱戀中情侶sweet爆感覺，恐怕難以投入。他又形容愛情和友情一樣，關係會漸漸變得疏遠甚至分開，尤其失戀時唱情歌特別易投入，某程度是一種發泄。Jace說：「大家拍拖都會經歷分手，總會帶些傷感，所以一聽就好易代入歌詞中。我試過想喊但喊不出，便靠聽歌或唱歌發泄不開心情緒，希望這首歌為大家帶來療癒作用。」

談到愛情觀，Edan着重感覺和緣分，雖暫時未想過計劃人生大事，但自問是喜歡計劃周詳的人，相信好難會閃婚，「閃婚需要一刻的衝動，我的衝動只想跟Jace合唱」。至於挑選對象，Edan稱外表只是次要，最重要性格夾得來。他透露擇偶條件，「我鍾意好玩又善良的好人，最緊要相處時夾得到，否則驚大家相處好悶。（會否怕蠢的女生跟不上你的腦轉數？）聽說最醒目的女生會扮蠢，醒目與蠢好難界定，當工作上遇到蠢人才麻煩」。他表示不介意另一半依賴自己，但要視乎程度，「我是理智型的人，又鍾意講道理，依賴我都要正常合理，如果是太無理取鬧就未必接受」。

Jace與Edan剛相反，從前屬較理智、有思想、有主見及懂得照顧別人，但近年變得好飄忽，所以不排除閃婚可能，連揀對象要求也有改變，「年輕時希望對方跟我一樣志趣相投，當人大了，愈發覺性格能磨合比有相同喜好或外表更重要！我習慣照顧別人，現時好恨被人照顧，因生活上有很多不懂，例如家居水電維修，如果遇到生活技能好叻的另一半就好！」

指MIRROR少拍廣告有原因

有指MIRROR成員今年人氣下滑，拍攝廣告量大幅減少。Edan稱沒留意，「因上半年MIRROR做巡唱，的確少了拍廣告，還有拍劇、拍電影及演舞台劇的工作都佔去很多時間。我們多謝客戶和粉絲支持，當然愈多廣告找我們拍收入就愈好啦！不過廣告多與少其實沒所謂，仍然會繼續專注唱歌和演戲工作，做得好自然有人喜歡」。Jace表示更享受每次演出，重視自己每首作品，能得到心靈上滿足最重要。

記者：林蘊兒

場地：No. 5 Studio HK