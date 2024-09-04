吳君如出動私伙拍戲收「親戚價」 鄧麗欣拍拖9個月未諗結婚

MC不知片酬 對票房有壓力

吳君如為了此片做了不少宣傳工作，除預告出席謝票場，日前又接受鄭裕玲（Do姐）網上節目訪問，她說：「我們是很多年的好友，但無試過講咁多嘢出嚟，我仲有好多嘢未爆。」在節目指無綫人工低，不怕惹不滿？她說：「嗰個年代就係咁㗎啦！我都有返去主持節目，電視劇就唔會拍！」

Stephy稱男友成熟似李秉憲鄭雨盛

Stephy片中飾演詐騙集團成員，笑言不會因拍戲變了片中角色，自己一向以真誠打動人，不用欺騙，對男友絕對是真心，沒呃過對方。她稱片中角色愛情至上，不斷有不同男朋友，對每段感情都是非常投入。問是否與現實中的她一樣？她說：「你又知嘅？呢啲叫真誠，真誠對待每個人，係做人宗旨。」對於圈外男友被讚似韓星，她說：「咁都睇到咩？咁遠！所以我話佢唔似Rain（鄭智薰），因為眼睛大啲，佢好怕醜，不過畀人讚應該開心吧！我覺得佢似李秉憲和鄭雨盛，都比較成熟。」她否認男友是健身教練，只是鍾意健身，但堅拒透露做什麼行業。可有結婚打算？她說：「拍拖9個月咋！相處吓先，對我嚟講互相了解好重要。」

蔣祖曼不用貼錢拍劇願兼職洗碗

蔣祖曼飾演懷孕執法人員，笑言早前拍劇才演過懷孕模特兒，跟大肚婆角色有緣。對於吳君如爆當年無綫人工低，她即為公司平反，「前輩是很多年前的事，無綫加薪人人唔同，我人工還可以，但加幾多人工就唔講得，是公司秘密，總之夠生活開支，不用貼錢拍劇」。她曾是電影人，當年多接拍獨立電影，反而收入不高，要打工維持生計，連外賣員、知客等也做過，只是未做過洗碗，「如果現在有朋友需要人兼職，我都樂意去做，不介意洗碗、倒垃圾，不會因演員身分覺得不方便，做演員要什麼都試吓才有助演技」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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